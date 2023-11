Leaks MW3 x The Walking Dead : Rick & Michonne comme opérateurs

Modern Warfare 3 semble se préparer à l’arrivée de crossovers passionnants, une fuite ayant révélé que des personnages de The Walking Dead pourraient arriver en tant qu’opérateurs.

Les joueurs de Modern Warfare 3 ont de nombreuses armes à débloquer avec le nouveau système de déverrouillage d’Arsenal. Le défi ne s’arrête pas là dans MW3, car de nouveaux camouflages de Maîtrise ont également fait leur apparition.

Alors qu’un tout nouvel ensemble d’armes est arrivé, la fonctionnalité Carry Forward a également apporté beaucoup de contenu de MW2, dont les cartes, dans la suite. Des armes comme la populaire TAQ-56 sont toujours disponibles dans Modern Warfare 3.

Des opérateurs collaboratifs de Call of Duty tels qu’Alucard, Skeletor et Ash Williams ont tous fait leur chemin vers Modern Warfare 3. MW2 comportait de nombreux opérateurs de crossover, et il semble que Modern Warfare 3 soit lui aussi prêt à en recevoir.

Des leaks provenant de HeyImAlaix ont révélé que des dataminers avaient trouvé des références à une potentielle collaboration The Walking Dead: The Ones Who Live.

The Ones Who Live est une nouvelle série dérivée de The Walking Dead avec les personnages classiques Rick Grimes et Michonne, et sa sortie est prévue pour le 25 février 2024. Étant donné que Rick Grimes et Michonne sont les personnages principaux de la série, il n’est pas surprenant que des fuites aient suggéré qu’ils pourraient devenir des opérateurs dans MW3.

La série originale The Walking Dead a été diffusée pour la première fois en 2010 et a depuis rassemblé une immense fanbase. Dans les commentaires, les joueurs étaient ravis d’entendre parler de cette collaboration potentielle, le créateur de contenu FaZe Scope disant : « Merde. Activision pourrait bien me séduire avec celui-là ».

Étant donné que Modern Warfare 3 est le premier jeu de la série MW à proposer un mode Zombies, une collaboration avec The Walking Dead serait tout à fait logique.

Bien que Michonne et Rick aient été mentionnés dans les leaks, cela n’a pas empêché les joueurs de rêver de l’inclusion d’un autre personnage préféré des fans : « Un skin d’opérateur Negan avec la batte Lucille en mêlée serait dingue ».

Pour en savoir plus sur Modern Warfare 3, découvrez quand aura lieu le prochain événement Double XP ou tout ce que vous devez savoir sur la saison 1 de MW3.

