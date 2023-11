Un leaker Warzone révèle la “plus grande raison” selon laquelle Verdansk pourrait revenir

La carte originale de Warzone, Verdansk, est chère au cœur de nombreux joueurs qui appellent à son retour. Et récemment, l’un des leakers les plus réputés croit en sa résurgence prochaine et a expliqué pourquoi.

Avec la sortie imminente de Modern Warfare 3, et les joueurs explorant des parties de la carte originale de Warzone, Verdansk dans la campagne, l’excitation monte à l’idée de ce qui attend le Battle Royale une fois la transition entre les deux jeux effectuée.

Récemment, Fortnite a connu un succès incroyable avec sa dernière saison, en grande partie grâce au retour de la carte OG dans le jeu, une manœuvre qui a conduit à des chiffres sans précédent sur les serveurs.

La Saison OG de Fortnite, ainsi que l’apparition de Verdansk dans la campagne de MW3, ont amené beaucoup de fans à se demander si et quand Verdansk reviendra dans Warzone.

Nous savons qu’une nouvelle carte, Urzikstan, arrivera avec l’intégration de MW3 dans Warzone, ainsi que la confirmation que Rebirth Island et Fortune’s Keep feront leur retour vers Warzone, mais qu’en est-il de la carte originale du Battle Royale ?

Un leaker Warzone explique pourquoi Verdansk pourrait revenir

En réponse à un post sur X/Twitter mettant en lumière Verdansk dans la campagne de MW3, le leaker réputé TheGhostOfHope a partagé son opinion sur la raison pour laquelle il croit au retour de la carte, partageant même la “plus grande raison de croire que cette carte reviendra dans Warzone.”

Le leaker a dit que la “plus grande raison” de croire au retour de Verdansk dans Warzone est parce que les développeurs “ont pris du temps pour remplacer toutes ces maisons aléatoires qui étaient dans Warzone.” Il va même jusqu’à dire, “Elle reviendra et je parierais de l’argent réel sur le fait que ce sera la carte de 2024.”

Puisque les développeurs ont pris le temps de remplacer les petits détails de Verdansk pour la campagne, il est alors fort possible qu’ils l’aient fait parce que la carte peut revenir dans Warzone à un moment donné. Cependant, rien n’a été confirmé et il s’agit là de pure spéculation, donc à prendre avec des pincettes.

Pour l’instant, l’équipe de développement du BR n’a rien partagé sur un possible retour de Verdansk, mais comme Rebirth Island et Fortune’s Keep seront tous deux intégrés dans Warzone, il n’y a aucun doute que la carte originale tant appréciée pourrait également faire le même chemin.