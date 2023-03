Ce leak de MW2 et Warzone 2 révèle le retour de certains modes très appréciés

Une récente fuite de Modern Warfare 2 et Warzone 2 révèle que de nombreux modes de jeu populaires sont sur le point d’arriver.

Le compte à rebours de la saison 3 de MW2 et Warzone 2 est lancé et par conséquent, les leakers travaillent d’arrache-pied afin de tenter d’apercevoir ce que les développeurs de Call of Duty ont prévu d’apporter aux joueurs pour les prochains mois.

Et si nous savons déjà que certains modes vont faire leur retour comme Pillage dans Warzone 2 et Escarmouche dans Modern Warfare 2, nous en savons maintenant un peu plus sur ce qui nous attend.

Une fuite Warzone 2 et MW2 révèle des modes de jeu à venir

Cette information provient de BKTOOR sur Twitter qui a découvert après de longues recherches un bon mélange de mises à jour attendues et surprenantes.

Si Pillage va effectivement faire son retour sur le Battle Royale, avec des icônes pour les modes Solo, Duo, Trio et Quad, une autre icône pour le mode classé tant attendu de Warzone 2 a également été trouvée.

Il n’y a cependant aucune garantie que ces deux éléments apparaîtront dès le lancement de la saison 3, mais il est clair qu’ils se profilent à l’horizon.

Du côté de Modern Warfare 2, Escarmouche a déjà été confirmé, a également reçu quelques illustrations, avec deux nouveaux venus inattendus : Capture du drapeau et Démolition.

Les fans espéraient que la CTF ferait son retour à temps pour la saison de la Call of Duty League afin de remplacer Contrôle qui a été considéré comme médiocre dans les derniers opus par certains joueurs professionnels, mais malheureusement pour eux, il est bien trop tard dans la saison pour qu’un changement aussi important soit effectué.

Nous ne savons pas encore quand ces modes seront déployés dans la saison, et comme pour toutes les fuites, il est important de se rappeler que les choses peuvent encore changer avant le lancement de la saison 3 qui est prévu pour mi-avril.