Le TTK de Warzone 2 est loin de faire l’unanimité

Les joueurs de Warzone 2 s’insurgent contre l’incroyable rapidité du TTK du battle royale, arguant qu’il est devenu inutile de savoir viser dans les combats à courte portée.

Alors que Warzone 2 vient enfin de faire ses débuts dans la paysage vidéoludique, des millions de joueurs ont afflué dès le premier jour pour se familiariser avec Al Mazrah et toutes les nouvelles mécaniques introduites avec la Saison 1 du battle royale.

Des nouveautés comme le sac à dos, les forteresses ou encore les sites noirs font de Warzone 2 une expérience complètement différente de celle du battle royale original. Néanmoins, tous les changements n’ont pas été accueillis positivement.

L’un des plus gros points de discorde entre les joueurs de Warzone 2 est le nouveau TTK du battle royale, bien plus rapide, qui fait passer l’adresse au second plan, en particulier pour ce qui est des combats à courte portée.

Activision La Saison 1 a introduit de nombreuses nouveautés sur Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Plus besoin de savoir viser pour s’illustrer sur Warzone 2 ?

Sur Reddit, un joueur a demandé à Infinity Ward d’aborder la question du TTK dans une prochaine mise à jour. Il a fait valoir le fait que, selon lui, commencer chaque partie avec seulement 200 points de vie c’est trop peu pour un battle royale.

“Les engagements à courte portée ressemblent au cas de celui qui voit l’autre personne en premier gagne la fusillade”, a-t-il déclaré dans sa publication. “Parfois, on a vraiment l’impression de jouer en multijoueur sur une carte plus grande.

Il a ajouté que le fait de ralentir les mouvements tout en diminuant le TTK rend Warzone 2 beaucoup plus punitif, donnant l’avantage à celui qui repère l’autre en premier.

Plusieurs joueurs semblaient être d’accord avec cette publication, beaucoup ont fait écho à ce ressenti dans les commentaires.

“Ce jeu est essentiellement celui qui voit le premier l’autre va gagner. Le nombre de fois où je me suis fait tuer avec une armure à trois plaques et où je n’étais même pas capable de dire d’où on me tirait dessus est insensé”, a déclaré un joueur.

Alors que le TTK à courte portée pose clairement problème à certains joueurs, d’autres ont laissé entendre que les combats à longue portée ont le problème inverse. Les armes ne fournissant pas du tout la quantité de dégâts attendus.

Globalement, une grande partie de la communauté a l’impression que les fusillades sur Warzone 2 sont incohérentes.

“La longue portée, c’est comme tirer sur des marshmallows et la courte, c’est comme se faire frapper au visage par un fusil à pompe alors que ce n’était qu’une mitraillette trouvée par terre”, a déclaré un joueur. “Le TTK à longue portée est trop long et celui à courte portée est trop court”.

Infinity Ward pourrait régler ce problème de différentes façons. Ils pourraient revoir la portée des dégâts et les multiplicateurs d’un certain nombre d’armes, ou revoir la santé maximale des joueurs. Reste à voir s’ils se pencheront sur la question.