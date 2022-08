Le premier aperçu d’une carte multijoueur de Modern Warfare 2 est apparu

Activision a surpris les téléspectateurs du CDL Champs 2022 avec un premier aperçu de Grand Prix, une toute nouvelle carte pour Modern Warfare 2 qui donne aux joueurs un avant-goût de l’un des sports les plus populaites du monde.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur le mode multijoueur de Modern Warfare II, mais Activision lève peu à peu le rideau pour les fans.

Lors du CDL Champs 2022, ils ont non seulement annoncé le calendrier complet de la bêta et l’événement de révélation du mode multijoueur, mais ils ont également présenté Marina Bay Grand Prix, une carte qui s’inspire de la culture de la Formule 1 et oppose les joueurs les uns aux autres dans un nouveau type d’arène.

La première carte multijoueur de Modern Warfare 2, Grand Prix, a été révélée

Grand Prix est une arène moyenne à Singapour où les joueurs s’affronteront sur et autour d’un circuit de course. Un avant-goût de Grand Prix a été divulgué en juin grâce à des fichiers trouvés dans CODMobile, mais ce nouvel aperçu donne une bien meilleure idée de la façon dont la carte se jouera et de la façon dont la mobilité pourrait être le meilleur moyen de rester en vie sur celle-ci.

Cet aperçu n’est qu’un de ce que les joueurs pourront découvrir lors du lancement de la bêta en septembre.