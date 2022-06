Le potentiel retour des Zombies sur Warzone ne fait pas l’unanimité

more

Dans une publication sur le blog de Call of Duty , évoquant ce que la Saison 4 apportera à Warzone, les développeurs semblent avoir disséminé des indices sur le retour des zombies. En effet, Raven Software a déclaré qu’il y avait “des rumeurs étranges concernant une vague de morts-vivants”.

Après de timides débuts dans World At War, la lutte contre les zombies est restée une expérience agréable pour les joueurs au fur et à mesure de l’évolution de la franchise.

by Isabelle Thierens