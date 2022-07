Le nouveau mode de Warzone Rebirth of the Dead : Date, fonctionnement et plus

Martin Thibaut . Dernière mise à jour: 22 juil. 2022

La Saison 4 de Warzone Reloaded ramène les zombies dans le jeu avec le nouveau mode Rebirth of the Dead. Voici tout ce que vous devez savoir sur Warzone Rebirth of the Dead, de sa date de lancement aux règles du mode.

La Saison 4 Reloaded marque le retour des zombies pour la première fois depuis l’époque de Verdansk. Cette fois, ils s’emparent de Rebirth Island dans le mode de jeu Rebirth of the Dead.

Ce nouveau mode de jeu offre aux joueurs une expérience radicalement différente à essayer dans Warzone Saison 4 Reloaded, et nous vous expliquons toutes les règles et récompenses que vous devez connaître.

Activision Les Zombies reviennent dans ce mode à durée limitée.

Rebirth of the Dead sera disponible le mercredi 27 juillet 2022, le même jour que celui où les joueurs pourront télécharger la mise à jour Warzone Saison 4 Reloaded.

Il n’y a pas encore de confirmation sur la durée de disponibilité du mode, mais comme il ne reste que quelques semaines avant la Saison 5 de Warzone, il pourrait être le dernier jusqu’à la nouvelle Saison.

Les règles du mode Warzone Rebirth of the Dead

Rebirth of the Dead sera assez familier à tous ceux qui ont joué à Zombie Royale en 2021, ou Infection dans le mode multijoueur, mais il existe cependant quelques nouveaux ajouts.

Dix équipes de quatre personnes se rendent sur Rebirth Island comme d’habitude et s’affrontent, mais les opérateurs morts reviennent sous forme de zombies. Les joueurs réanimés cherchent alors à grossir leurs rangs en éliminant les opérateurs restants.

Les zombies peuvent chercher à retourner sur la terre des vivants en collectant quatre antiviraux, qui peuvent être trouvés de plusieurs façons :

Des antiviraux individuels trouvés dans des caisses ou des stations d’achat

Deux antiviraux gagnés en éliminant un joueur

Les quatre antiviraux gagnés en effectuant une éxecution en tant que zombie

Au fur et à mesure que les zombies sont éliminés, le compteur d’infestation se remplit progressivement. Une fois plein, tous les spectateurs reviendront sous la forme de morts-vivants.

Activision Un évent d’Halloween sur Warzone avait introduit des zombies sur le Battle Royale.

Défis et récompenses de Warzone Rebirth of the Dead

En plus du plaisir de déchirer la chair de vos amis, il y a aussi deux cartes de visite différentes à gagner en jouant à Rebirth of the Dead. Nous vous les présentons ci-dessous, ainsi que les conditions requises pour les obtenir :

Carte “Last Alive” – Gagner un match en tant qu’humain

Carte “Head Scratcher” – Effectuer une exécution en tant que zombie

Ces deux défis devraient être assez faciles à relever si vous compter jouer beaucoup à Rebirth of the Dead.