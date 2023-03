Le nombre de joueurs sur Warzone 2 et MW2 dégringole

Alors que la Saison 2 était supposée sauver Modern Warfare 2 et Warzone 2 du naufrage, tout ne s’est pas déroulé comme prévu, si bien que de nombreux joueurs ont fait leur valise.

Dans les jours qui ont suivi leur entrée dans le paysage vidéoludique, Warzone 2 et Modern Warfare 2 ont atteint un pic de 488 897 joueurs simultanés. Malheureusement, seulement 17 jours plus tard, le nombre de joueurs simultanés a chuté à 217 328, ce qui représente une perte de 56 % du nombre de joueurs, et la situation ne s’est pas améliorée depuis.

Selon Steam Charts, le nombre moyen de joueurs a récemment fait à nouveau une chute impressionnante avec un pic de 156 956 joueurs simultanés en mars, dans les jours qui ont suivi le lancement de la Saison 2 Rechargée, et une moyenne de seulement 90 000 joueurs. Tout comme pour le lancement de la Saison 2, pour la mise à jour de mi-saison également de nombreux joueurs étaient revenus sur les deux jeux, espérant que les développeurs avaient rectifié le tir.

Au lieu de cela, un grand nombre de joueurs ont rapidement quitté le navire, déçus par l’état de MW2 et de Warzone 2. Si cette tendance reste inquiétante pour les joueurs qui sont restés fidèles au poste, cela ne les empêche pas de rester optimiste et d’avancer qu’une telle dégringolade ne pourra que pousser les développeurs à introduire des ajustements significatifs.

Les joueurs de MW2 et Warzone 2 se réjouissent de cet exode massif

Bien sûr, il ne faut pas oublier que Steam Charts ne prend en compte que les joueurs PC sur Steam, mais cela illustre tout de même la tempête qui s’agite autour des derniers opus de la licence Call of Duty.

Sur Reddit, un certain nombre de joueurs se sont réjouis de cette tendance, tout en espérant qu’elle se poursuivra. “J’espère qu’il va tomber à 0. Je n’ai pas touché au jeu depuis environ 2 semaines. Cela montre que le jeu est merdique et que les développeurs s’en moquent et ne s’intéressent qu’aux offres commerciales”, a clamé un internaute.

Les joueurs de Warzone 2 estiment qu’Infinity Ward a manqué une occasion en or de tirer parti d’un environnement aussi favorable : “Ce jeu ne mourra jamais comme BF2042 parce que c’est COD, mais c’est quand même dommage qu’ils aient raté le layup le plus facile de l’histoire du jeu.”

La plupart des membres de la communauté espèrent que cette dégringolade servira de signal d’alarme. “C’est une bonne chose. Montrez-leur à quel point ils sont mauvais”, a déclaré un joueur.

Alors que la Saison 3 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 devrait débuter le 12 avril, reste à voir si à cette occasion les développeurs répondront aux demandes de longues dates des joueurs afin de tenter de les reconquérir.