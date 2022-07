Le brouilleur de radar dans Warzone de nouveau nerf avec la Saison 4 Reloaded

Martin Thibaut . Dernière mise à jour: 28 juil. 2022

Le brouilleur de radar est une amélioration de terrain controversée, jugée “surpuissante” par la communauté de Warzone. Raven Software a entendu les plaintes et a de nouveau publié un nerf.

La Saison 4 de Warzone Reloaded est arrivée et les joueurs peuvent se mettre sous la dent une tonne de nouveaux contenus.

La mise à jour de mi-saison a fait revenir les zombies dans le jeu pour la première fois depuis l’époque de Verdansk dans Rebirth of the Dead, et des machines meurtrières parcourent les cartes grâce à un crossover avec la franchise emblématique Terminator.

Raven a également profité de cette occasion pour introduire quelques changements de qualité de vie afin de rendre la Warzone Saison 4 Reloaded encore plus agréable. Parmi eux, la réduction du taux de chute de l’une des améliorations de terrain les plus frustrantes du jeu.

Activision Les brouilleurs radars on été reçu de façon mitigée par les joueurs.

Réduction du taux de chute des brouilleurs de radars sur Bonne Fortune dans Warzone

Dans Warzone Saison 4 Reloaded, les brouilleurs de radars apparaîtront moins fréquemment sur Bonne Fortune afin d’éviter qu’ils ne soient spammés. Les joueurs de carte verront l’amélioration de terrain apparaître moins souvent comme butin au sol et sortir moins souvent des caisses.

Les brouilleurs de radar désactivent temporairement la minimap de tout ennemi dans un certain rayon, et l’empêchent d’appeler les killstreaks. Avec un effet aussi utile, il n’est pas surprenant qu’ils aient été constamment utilisés sur Bonne Fortune, et les développeurs ont donc modifié leur taux de chute pour l’aligner sur celui de Rebirth Island. Depuis son arrivée dans la Saison 3 de Warzone, l’amélioration de terrain brouilleur de radar a fait des ravages sur les petites cartes du jeu.

L’immense rayon de l’équipement n’était pas adapté à Rebirth Island, plus compacte, ce qui signifie qu’il pouvait affecter presque tous les joueurs ennemis sur la carte. Ce problème s’est étendu à Bonne Fortune avant que son taux de chute ne soit réduit pour la première fois dans la mise à jour de la Saison 4, suivi d’un nerf réduisant son rayon de 20%.

Cependant, cela n’a pas suffi, et les matchs sur Bonne Fortune étaient toujours dominés par les brouilleurs de radar, laissant les joueurs sans minimap pendant une grande partie de leurs parties.

Espérons que maintenant que les brouilleurs de radars seront beaucoup moins fréquents.