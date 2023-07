L’arrivée du MX Guardian sur Warzone 2 inquiète : “On est fichus”

Suite à l’annonce de l’arrivée du fusil à pompe MX Guardian dans la Saison 4 Rechargée de Warzone 2, une arme décrite comme étant encore meilleure que le redoutable KV Broadside, les joueurs ont commencé à partager leurs inquiétudes.

Dans à peine quelques heures la Saison 4 Rechargée fera ses débuts sur Warzone 2, apportant avec elle une pléthore de nouveautés allant du crossover avec la populaire série The Boys à un nouveau Goulag dans Vondel, en passant par le retour de l’événement public Scan d’occupation.

Cette mise à jour de mi-saison va également introduire une nouvelle arme, un fusil à pompe qui sera disponible via le Passe de Combat de la Saison 4, le MX Guardian. Alors que les développeurs n’ont pas tari d’éloges sur le potentiel de cette armes, les joueurs ont peur que le fusil à pompe sème la pagaille dès son arrivée dans la méta à courte portée du battle royale.

Un fusil à pompe bien trop puissant qui va ravager Warzone 2 ?

Sur le blog officiel de la franchise, les développeurs ont affirmé que sur le papier ce fusil à pompe a tout ce qu’il faut pour surpasser le redoutable KV Broadside. Lors de son introduction au cours de la Saison 2, le KV Broadside avait dû être considérablement nerfé après sa sortie car il avait rapidement commencé à dominer la méta. Il reste d’ailleurs l’une des armes les plus populaires de Warzone 2 à ce jour.

“Alors que le KV Broadside régnait en maître dans les engagements à courte et à moyenne portée depuis un certain temps, le MX Guardian est arrivé pour lui voler la couronne”, ont annoncé les développeurs.

Suite à ces déclarations, de nombreux joueurs ont commencé à s’inquiéter quant à la puissance du MX Guardian. Un internaute a même suggéré qu’ils étaient fichus avant de déclarer plus sérieusement : “Un fusil à pompe automatique qui est bon jusqu’à mi-portée et qui est plus fort que le KV. J’ai peur.”

Un certain nombre de joueurs ont déclaré avoir le même ressenti, présageant que ce sera un “cauchemar” à affronter, surtout compte tenu de la portée qu’il est censé avoir.

“On peut se demander dans quel univers ils considèrent qu’un fusil à pompe entièrement automatique régnant en maître dans les engagements jusqu’à mi-portée est une chose acceptable”, a déclaré un internaute avant d’ajouter : “Que Dieu ait pitié de nous quand cette chose arrivera.”

Pendant ce temps, d’autres internautes ont reproché aux développeurs de traiter les problèmes causés par la dominance du KV Broadside avec bien trop de légèreté.

“Ce qui est plus ennuyeux, c’est qu’ils font comme si c’était une chose drôle et bonne pour le gameplay qu’une arme cassée, surpuissante, dominait tous les combats rapprochés”, a déclaré un joueur. “Comment ils peuvent penser que présenter le nouveau fusil à pompe de cette façon fera que les gens seront emballés, ça me dépasse.”

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir quel sera l’impact du MX Guardian sur la méta de Warzone 2.