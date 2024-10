Le lancement de Black Ops 6 a battu les records de CoD et du Game Pass

Lors d’une conférence sur les résultats de l’entreprise, Microsoft a annoncé que Call of Duty venait de réaliser le plus grand lancement de toute l’histoire de la franchise avec Black Ops 6.

Malgré les critiques visant la qualité des cartes du mode multijoueur, le SBMM toujours présent et quelques bugs gênants, le week-end de lancement de Black Ops 6 a été un franc succès.

Ce nouveau Black Ops a atteint un pic impressionnant de plus de 306 000 joueurs simultanés sur Steam dès le premier week-end, surpassant de loin le record de Modern Warfare 3, qui était de 190 273 joueurs. Selon CharlieIntel, Black Ops 6 a établi de nouveaux records, tant pour le nombre de joueurs actifs le jour du lancement que pour le nombre de nouveaux abonnements au Game Pass en une seule journée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le jeu a également marqué un record en rassemblant le plus grand nombre de joueurs sur PC pour un week-end d’ouverture dans l’histoire de Call of Duty. Et pour couronner le tout ce week-end de lancement a établi un record du nombre total de joueurs, du nombre d’heures de jeu, et du nombre de parties disputées.

Activision

“Le lancement de Black Ops 6 la semaine dernière a été le plus grand de toute l’histoire de Call of Duty, établissant un record pour le nombre de joueurs présents dès le premier jour, ainsi que pour le nombre de nouvelles souscriptions au Game Pass le jour du lancement“, a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft. “Les ventes unitaires sur PlayStation et Steam ont également augmenté de plus de 60 % par rapport à l’année dernière.“

L’article continue après la publicité

Beaucoup de fans de Call of Duty et de Xbox doutaient de l’impact que le titre pourrait avoir, étant donné qu’il est disponible dès le jour de sa sortie pour les abonnés Game Pass.

L’article continue après la publicité

En réponse à ces inquiétudes, la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a souligné que les revenus de Xbox pourraient être en légère baisse par rapport à l’année précédente, car Call of Duty est désormais disponible dans le Game Pass. En conséquence, les revenus générés sont comptabilisés chaque mois et non en une seule fois.

En rapport: Comment jouer à Black Ops 6 sur le Game Pass

L’article continue après la publicité

La prochaine étape est de maintenir l’engagement des joueurs tout au long de la durée de vie du jeu. Matt Cox, directeur général de Call of Duty, a tenu à rassurer les fans en affirmant que l’aventure ne faisait que commencer.

“Depuis le début, notre objectif a été de rendre ce jeu incroyable accessible au plus grand nombre de joueurs possible, où qu’ils soient et peu importe leur façon de jouer“, a déclaré Cox.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Black Ops 6 est un jeu extraordinaire, et la réponse de la communauté Call of Duty a été incroyable. Ce n’est que le début. Nuketown arrive dans quelques jours seulement, et la saison 1 est sur le point de commencer. Nous ne faisons que commencer.“

La saison 1 de Black Ops 6 arrivera officiellement le jeudi 14 novembre 2024.