La Saison 4 de Warzone introduit des changements significatifs pour les atouts

Butin au sol, équilibrage, Raven Software a décidé de bouleverser le fonctionnement des atouts lors du déploiement de la Saison 4 de Warzone. Voici tout ce que vous devez savoir pour démarrer cette nouvelle saison sous les meilleurs auspices.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Raven Software n’a pas fait les choses à moitié pour cette nouvelle saison, introduisant une pléthore de nouveaux contenus sur le battle royale ainsi que des ajustements d’envergure.

De l’arrivée de Bonne Fortune, à la transformation de Caldera en passant par les nouvelles armes, ou encore les nouveaux modes, il va y en avoir pour tous les goûts. Néanmoins comme toujours, c’est surtout l’équilibrage des armes ainsi que des atouts qui attire de prime abord tous les regards.

Lors du lancement de la Saison 4, Raven Software a pris d’importantes décisions au sujet des atouts, ajoutant notamment de nouveaux atouts dans le butin au sol.

Les atouts ont été inclus dans le butin au sol au début de la Saison 3 de Warzone, donnant aux joueurs la possibilité de bénéficier çà et là de petits coups de pouce.

En vue de commencer tout en douceur, Raven n’avait pas rendu tous les atouts disponibles comme butin au sol, mais avec le début de la Saison 4, ils ont décidé d’en ajouter 5, élargissant ainsi les options dont disposent les joueurs sur le battle royale.

Les atouts ajoutés au butin au sol sont :

Les développeurs de Warzone ont également apporté quelques modifications à plusieurs atouts. La résistance à l’étourdissement et au flash de Technicien a été presque doublée, passant de 40% à 70%.

Included in #Warzone Season Four:

New lootable Perks and some adjustments! pic.twitter.com/eineOC4OHD

— Raven Software (@RavenSoftware) June 22, 2022