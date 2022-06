La Saison 4 de Warzone exauce un rêve de longue date

more

Cet ajustement réclamé depuis de longs mois devrait grandement soulager la communauté Warzone et donner une autre tournure aux duels du Goulag.

Heureusement, ça ne sera plus un problème dans le nouveau Goulag de la Saison 4 puisque désormais les spectateurs ne produiront plus le moindre son.

Parvenir à entendre les pas de ses adversaires, une fenêtre se briser, ou une porte s’ouvrir peut facilement faire la différence entre une victoire et une défaite sur Warzone. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on se retrouve dans le Goulag, prêt à défendre chèrement sa vie.

Parmi les multiples réclamations de la communauté, l’une des plaintes les plus fréquentes concerne l’audio du Goulag qui est loin d’être à la hauteur alors que s’il y a bien un endroit où il est crucial de pouvoir entendre les adversaires, c’est bien celui-là.

Des escouades s’affrontent pour empocher le jackpot, et vous aurez besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir pour y parvenir.

En effet, à moins d’avoir des coéquipiers qui ne comptent pas leurs sous, le Goulag est une opportunité en or pour les joueurs éliminés de retourner au combat et de tenter de changer la donne, à condition bien sûr de parvenir à s’illustrer, ce qui est loin d’être une partie de plaisir.

À chaque nouvelle saison de Warzone, le Goulag fait peau neuve en s’inspirant des cartes les plus populaires de la franchise. Néanmoins, depuis le premier jour les joueurs rêvent de changement plus significatifs pour cette étape aussi redoutable qu’incontournable.

by Isabelle Thierens