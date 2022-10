La potentielle arrivée de Neymar et Messi sur Modern Warfare 2 divise les joueurs

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Une récente fuite a laissé entendre que des stars du football telles que Messi et Neymar pourraient débarquer dans Modern Warfare 2, une éventualité qui est loin d’emballer la communauté Call of Duty.

À l’instar de Fortnite, Warzone et Vanguard ont permis aux joueurs de profiter ces 2 dernières années de crossovers divers et variés qui ont introduit en jeu des personnages comme Ghostface, Terminator et même Snoop Dogg en tant qu’opérateurs.

Modern Warfare 2 et Warzone 2 ne devraient pas faire exception. Alors que leur sortie approche à grands pas, une liste d’opérateurs a même été divulguée, laissant entrevoir le potentiel retour de Roze et l’arrivée de stars du football comme Messi, Neymar et Pogba. Si de nombreux amateurs du ballon rond ont accueilli avec joie cette nouvelle, d’autres bien au contraire croisent les doigts pour que ce soit faux.

Activision Messi et Neymar pourrait bientôt débarquer dans Modern Warfare 2, et cette idée est loin de faire l’unanimité.

Dès qu’ils en ont entendu parler, de nombreux joueurs ont été instantanément contre cette idée. “Je veux juste que Modern Warfare soit à propos de Modern Warfare, s’ils ont ces athlètes, j’espère que ça a du sens”, a répondu le youtubeur HunterTV.

“Je regrette l’époque où les cosmétiques Call of Duty étaient strictement liés à l’univers du jeu (le dernier COD en question étant BO4) et non à des tendances gadgets du monde réel”, a déclaré un autre joueur.

La communauté Call of Duty a également pris la parole sur Reddit pour exprimer leur mécontentement. “J’espère que les rumeurs que nous voyons ne sont pas vraies” a déclaré un internaute, pointant du doigt le fait que selon lui, “ajouter des footballeurs serait un pas dans la mauvaise direction.”

D’autres internautes étaient un peu plus positifs, espérant que le design des footballeurs ne briserait pas trop l’immersion. “S’ils portent un équipement militaire, ça va, s’ils portent autre chose, c’est bizarre”, a déclaré un autre internaute.

“Je pourrais voir un haut de foot avec une armure par-dessus. Pas vraiment terrible”, a suggéré un joueur. Un autre a déclaré qu’il “préférait encore voir Messi plutôt qu’un Alien ou un Démon dans le jeu pour être honnête”, faisant probablement référence au nouveau pack de la Saison 5 Rechargée.

Bien sûr, de nombreux joueurs aiment l’idée d’incarner leurs stars du football préférées et n’ont aucun scrupule à ce que les opérateurs brisent le réalisme. Après tout, si ce n’était pas le cas, les développeurs ne continueraient pas à les concevoir et à les vendre.

Si la fuite est effectivement vraie, il est probable que ces skins de football arriveront à temps pour la Coupe du monde de novembre. Reste à voir si tel est le cas ce à quoi ressembleront ces opérateurs.