Le kit JAK Scimitar de Warzone débloque un accessoire méta indispensable du FJX Horus

Un nouveau kit de conversion de la Saison 4 de Warzone transforme l’une des meilleures mitraillettes du jeu en une puissante option à moyenne portée avec un TTK rapide, tout en débloquant un accessoire indispensable pour l’arme.

Les défis de la Semaine 3 de la Saison 4 de Warzone offrent un nouveau kit de conversion pour l’une des meilleures armes du jeu : le FJX Horus.

Le kit JAK Scimitar du FJX Horus augmente la vélocité des balles et la portée des dégâts de la mitraillette, tout en améliorant considérablement le contrôle du recul et la stabilité de visée en tir. Cela rend l’arme beaucoup plus efficace à distance, la transformant en une sorte d’hybride fusil d’assaut/mitraillette.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que cet accessoire pénalise la mobilité et la maniabilité de la mitraillette, des accessoires comme le Garde-main XRK Edge BW-4 et Pas de crosse sont parfaits pour équilibrer ces aspects, en augmentant la vitesse de transition du sprint au tir, vos mouvements ainsi que votre vitesse de visée.

De plus, le kit JAK Scimitar débloque également le Chargeur de 60 cartouches. L’utilisation du kit de conversion équipera automatiquement le Chargeur de 60 cartouches sur votre arme, mais après avoir débloqué le JAK Scimitar, vous pourrez utiliser ce chargeur sur n’importe quelle classe du FJX Horus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant la sortie du JAK Scimitar, le Chargeur de 60 cartouches était verrouillé en permanence pour le FJX Horus, mais il est maintenant enfin possible de le débloquer et de l’utiliser. 60 cartouches suffisent largement dans Warzone, et cela fonctionne particulièrement bien avec le kit de conversion sur le FJX Horus, étant donné que vous l’utiliserez davantage à distance.

Le Youtubeur populaire de Call of Duty, WhosImmortal, a également mis en avant le nouveau kit de conversion JAK Scimitar dans sa vidéo du 12 juin, le décrivant comme un accessoire que vous “devez impérativement débloquer”.

L’expert de Warzone a complété sa classe JAK Scimitar FJX Horus avec les Munitions à grain élevé 9mm pour une vélocité des balles et une portée supplémentaires, tout en optant pour le Silencieux ECS Requieter pour améliorer la stabilité et la vitesse de visée.

L’article continue après la publicité

En rapport: Une mitrailleuse de MW3 se transforme en SMG surpuissante dans Warzone grâce à un accessoire