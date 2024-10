Jul x Call of Duty Black Ops 6 : une collection D’Or et de Platine inédite est disponible

Si vous êtes un fan Call of Duty et de Jul, nous avons une bonne nouvelle pour vous ! À l’occasion de la sortie prochaine de Black Ops 6, une collaboration unique voit le jour entre le célèbre rappeur marseillais et la franchise légendaire de FPS.

Pour célébrer cet événement, Jul, qui est d’ailleurs un grand fan du FPS qu’il cite régulièrement dans ses titres, et sa marque D’Or et de Platine lancent une collection exclusive de vêtements inspirée de l’univers de Call of Duty.

Cette collection comprend plusieurs pièces qui raviront les amateurs de style urbain et les passionnés de la franchise. Les articles disponibles incluent :

Une cagoule type balaklava représentant l’ovni de Jul avec le logo Cerberus

représentant l’ovni de Jul avec le logo Cerberus Un t-shirt gris ou blanc arborant de face le logo D’Or et de Platine et dans le dos la phrase “Ils font les gentils mais faut pas croire, ils sont méchants ils veulent tout savoir” tirée du son du rappeur ‘Flow mitraillette’.

arborant de face le logo D’Or et de Platine et dans le dos la phrase “Ils font les gentils mais faut pas croire, ils sont méchants ils veulent tout savoir” tirée du son du rappeur ‘Flow mitraillette’. Un sweat à capuche noir avec un patch hologramme tissé à l’avant qui crée un relief 3D et qui permet de voir différents logos “Ovnirus” ou “Cerberus”.

avec un patch hologramme tissé à l’avant qui crée un relief 3D et qui permet de voir différents logos “Ovnirus” ou “Cerberus”. Une paire de chaussettes avec les logos D&P” et “Ovnirus brodés sur chacune des chaussettes.

D’Or et de Platine / Activision

La collection est déjà disponible à l’achat sur le site officiel D’Or et de Platine. Cette collaboration marque un moment fort pour les fans de Jul et de Call of Duty, unissant deux mondes que sont le rap français et le gaming.

Ne manquez pas cette opportunité de mettre la main sur ces pièces inédites, car elles risquent de s’épuiser rapidement.

Pour rappel, Black Ops 6 sort officiellement le vendredi 25 octobre sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Découvrez quand vous pouvez commencer votre prétéléchargement du jeu afin d’être totalement prêt pour le grand lancement du jeu.