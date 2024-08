Les joueurs Warzone réclament un changement dans le rééquilibrage des armes pour Black Ops 6

À chaque mise à jour saisonnière de Warzone, Raven Software rééquilibre les armes en appliquant des buffs et des nerfs. Cela se produit environ une fois par mois et modifie les armes que la plupart des joueurs préfèrent utiliser.

Bien que ces mises à jour maintiennent l’expérience fraîche et obligent les utilisateurs à essayer de nouvelles armes, JGOD soutient qu’il y a un défaut majeur dans la manière dont l’équipe de développement a géré le rééquilibrage des armes pendant le cycle de vie de MW3.

En comparaison avec Warzone 2, JGOD affirme : “Nous avons eu le même nombre ou même plus de mises à jour et de nouvelles armes saisonnières, mais cela n’a pas conduit à plus de variété dans la méta.“

Pour étayer cette affirmation, JGOD explique que la plupart des mises à jour de cette année ont inutilement affaibli certaines armes.

“Évidemment, si quelque chose est surpuissant, il faut le nerf“, déclare JGOD. “Mais il y a certaines choses qui sont parfaitement équilibrées, agréables à utiliser, et qui ne suscitent aucune plainte, mais qui se retrouvent quand même affaiblies.“

Ce ne serait pas un problème si les armes moins utilisées bénéficiaient d’un buff pour remplacer les options qui sont affaiblies. Cependant, le Youtubeur estime qu’il n’y a pas eu assez d’efforts pour introduire de nouvelles armes méta.

Par exemple, le STG est l’arme méta à longue portée la plus populaire de la Saison 5. Les joueurs s’attendent donc à ce que ce fusil d’assaut subisse un nerf dans la mise à jour Rechargée de la Saison 5 le 21 août, mais ce n’est peut-être pas la meilleure option.

“Ils vont nerf le STG, et tout le reste va sembler médiocre“, explique JGOD. “Renforcer des armes pour rendre le jeu plus amusant devrait être une évidence, mais ils préfèrent affaiblir, et cela ne fonctionne pas.“

Black Ops 6 sortira le 25 octobre et pour le moment, Activision n’a pas encore révélé d’informations sur le futur du Battle Royale, mais JGOD espère que l’équipe de développement fera un meilleur travail en ajoutant un large éventail d’options d’armes au lieu de les réduire.

