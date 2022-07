Les joueurs Warzone enragent des tricheurs qui semblent revenir en masse

De nombreux joueurs Warzone s’interrogent actuellement sur l’efficacité du nouveau système anti-triche RICOCHET d’Activision après l’apparition d’un nouvel afflux de tricheurs dans la saison 4.

Rappelez-vous l’époque de Verdansk, ou pendant un bon moment, il était presque impossible de trouver une partie Warzone sans qu’au moins un tricheur ne vienne ruiner le jeu.

Après des mois et des mois de frustration, de nombreux joueurs, et même les plus grands streamers de Warzone ont commencé à quitter le jeu pour d’autres Battle Royale comme Apex Legends.

Cependant, beaucoup espéraient que le problème de la triche serait enfin résolu avec la sortie attendue du très attendu RICOCHET, un tout nouvel anti-cheat développé pour combattre tous les tricheurs.

Mais malheureusement, les problèmes de triche persistent encore aujourd’hui, laissant ainsi de nombreux joueurs s’interroger sur l’efficacité de l’anti-triche d’Activision.

Et le 8 juillet, plusieurs fils de discussion Reddit ont été publiés par des joueurs inquiets de voir les tricheurs devenir de plus en plus présents dans les parties.

L’utilisateur “ArchMageMagnus” a notamment déclaré qu’il a rencontré un tricheur dans la majorité des parties qu’il a jouées durant sa dernière session.

“Je n’ai joué que 4 parties aujourd’hui, et je suis mort dans 3 d’entre elles à cause de tricheurs” explique t-il.

Dans un autre fil de discussion, le joueur “GrieverXVII” affirme avoir vu un streamer se faire éliminer contre un tricheur deux parties de suite. “Cela devient un peu ridicule, les deux fois, alors qu’il était spectateur, les tricheurs pouvaient clairement suivre les gens à travers les murs et se verrouillaient doucement sur leurs têtes. Les deux tricheurs ont fini par gagner leurs parties… et les deux joueurs étaient de niveaux 60-90.”

Alors que le fléau des tricheurs semble revenir en force, il est évident que les développeurs de Warzone vont devoir réagir afin d’apporter éventuellement des améliorations à RICOCHET dans un avenir proche, car ces derniers ont assuré aux fans que ce système anti-triche s’améliorera au fil du temps.