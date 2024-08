Les joueurs de Warzone souhaitent que les devs suivent l’exemple d’Apex Legends sur l’aide à la visée

En voyant Apex Legends supprimer le recul de visée pour toutes les armes et presque toutes les capacités des Légendes, les joueurs de Warzone souhaitent que l’équipe de développement de Call of Duty fasse de même.

Apex Legends a apporté quelques changements audacieux en Saison 22. Respawn a confirmé que l’aide à la visée est actuellement “trop forte”, notamment pour les joueurs PC utilisant des manettes. Par conséquent, ils réduisent sa puissance de 25 %.

Les joueurs étaient ravis lorsque les développeurs ont également annoncé que le recul de visée était presque entièrement supprimé. Cela signifie que les joueurs pourront maintenir leur visée sur un ennemi, même s’ils reçoivent des tirs adverses.

Cela constitue également un nerf involontaire pour les manettes, car l’aide à la visée aidait à compenser le recul et les secousses. Certains joueurs de CoD sont jaloux et souhaitent que ce changement soit aussi apporté à Warzone.

IceManIsaac a affirmé : “Des actions comme celle-ci ramèneront un grand nombre de joueurs MnK (souris et clavier) qui ont abandonné Warzone après des années de jeu avec une AA (aide à la visée) et un recul visuel absurdes. Cela augmente également l’écart de compétence pour les joueurs à la manette.”

Le joueur professionnel de Warzone HusKerrs a répondu : “Je crois toujours fermement qu’ils peuvent trouver le bon nerf à l’aide à la visée qui augmentera l’écart de compétence en matière de visée et rendra les engagements à courte portée avec les joueurs KBM (clavier et souris) plus équilibrés, tandis que 90 % des joueurs occasionnels ne le remarqueront même pas.”

IceManIsaac a rétorqué en affirmant que “d’innombrables” joueurs souris et clavier comme les streamers Shroud et Summit1G ne joueront jamais à Warzone en raison de la puissance de l’aide à la visée pour les joueurs à la manette.

Cependant, la plupart des membres de la communauté dans la section des commentaires étaient d’accord pour dire que le recul de visée n’a pas sa place dans Warzone.

Le créateur de contenu Warzone TheTacticalBrit a ajouté : “C’est la voie à suivre. Warzone sera toujours dépourvu d’un écart de compétence sans des changements significatifs aux mécaniques de l’aide à la visée, des hitboxes et de la régistration des coups/serveurs.”

On ne sait pas encore si Raven Software ou d’autres équipes de développement de Call of Duty prévoient de s’attaquer au recul de visée dans les futurs titres. Modern Warfare 3 a amélioré le recul visuel par rapport à son prédécesseur, mais les joueurs veulent que les développeurs aillent encore plus loin.