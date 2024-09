Les joueurs Warzone craignent que le mouvement omnidirectionnel de BO6 ne “ruine” le jeu

La bêta de Black Ops 6 a révélé pour la première fois le système de mouvement omnidirectionnel et ce qu’il peut apporter à la franchise Call of Duty. Cependant, après l’avoir vu en action, les joueurs de Warzone sont divisés, et beaucoup craignent que cela ne “ruine” le Battle Royale.

Le mouvement omnidirectionnel bouleverse complètement la façon dont les joueurs se déplacent sur la carte, leur permettant de sprinter, glisser et plonger dans toutes les directions, exécutant ainsi des mouvements impressionnants. Et ce système ne se limite pas au multijoueur, puisqu’il sera également intégré dans Warzone.

Après le premier week-end de la bêta, les avis des fans sont partagés quant à l’accueil de cette nouvelle mécanique. Certains joueurs s’inquiètent de son impact sur le gameplay global.

L’utilisateur Reddit ‘StackzzDaddy’ a lancé le débat en affirmant que selon lui, le mouvement omnidirectionnel va “complètement ruiner Warzone.” Il a déclaré : “C’est tellement irréaliste. Les gens font des sortes de saltos dans les airs et plongent dans toutes les directions.“

De nombreux autres joueurs ont exprimé leur accord avec cette opinion. Même parmi ceux qui apprécient la mobilité supplémentaire dans le mode multijoueur, des inquiétudes subsistent quant à son application dans Warzone. “J’aime le mouvement omnidirectionnel, mais je dois admettre que je pense que Warzone va être foutu quand Black Ops 6 sera intégré“, a répondu un joueur, tandis qu’un autre a suggéré que les glissades et les plongeons devraient avoir des temps de recharge.

Certains ont même critiqué le fait que Warzone soit mis à jour chaque année pour correspondre à la dernière sortie de Call of Duty, estimant qu’il devrait rester “son propre jeu” avec ses propres systèmes et mécaniques.

Cependant, après avoir testé le nouveau mouvement dans Black Ops 6, certains joueurs sont ravis de son arrivée dans Warzone et affirment qu’il est difficile de s’en passer une fois qu’on l’a essayé. “Non, je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. J’ai joué à la bêta et quand je suis revenu sur Warzone, je me suis dit ‘c’est quoi ce truc’. J’ai besoin du mouvement omnidirectionnel de retour“, a réagi un joueur plus enthousiaste, tandis qu’un autre ajoutait : “J’ai joué à Warzone aujourd’hui sans le mouvement omnidirectionnel, et c’était ennuyeux.“

Les partisans de cette nouvelle mécanique ont loué l’écart de compétences accru qu’elle devrait engendrer, récompensant ceux qui prennent le temps de la maîtriser, plutôt que de niveler complètement le terrain de jeu.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour avoir une réponse définitive, car Black Ops 6 sera intégré à Warzone lors de la Saison 1, apportant avec lui de nouvelles armes puissantes et un lot de changements de gameplay.