Des joueurs Warzone affirment que le jeu est “pire que jamais” après l’intégration de BO6

Black Ops 6 s’est enfin intégré dans Warzone, inaugurant une nouvelle ère pour le Battle Royale. Cependant, les joueurs ne sont clairement pas impressionnés par les changements, qualifiant même cette mise à jour de “régression massive” par rapport à ce qui existait auparavant.

Chaque année, Warzone intègre le dernier opus multijoueur de Call of Duty, apportant une progression partagée et une foule de changements au jeu. Cette transition entraîne souvent des évolutions majeures dans l’apparence et les sensations de jeu, au point de rendre chaque chapitre très différent du précédent.

Black Ops 6 ne déroge pas à la règle. Avec l’introduction du système de mouvement omnidirectionnel et du système de Prestige dans le battle royale, ce nouveau chapitre est marqué par d’importants bouleversements. Pourtant, malgré toutes ces nouveautés, beaucoup de joueurs estiment qu’il s’agit en fait d’un véritable pas en arrière.

Sur Reddit, un utilisateur nommé ‘iWant12Tacos’ a qualifié ce nouveau chapitre de Warzone de “régression massive“, énumérant plusieurs problèmes rencontrés dans la Saison 1.

“Les graphismes, le mouvement, le maniement des armes, l’interface… littéralement tout semble être un downgrade“, déclare l’utilisateur. “Cela ne me dérangerait pas autant si on n’avait pas supprimé l’ancien Warzone pour forcer tout le monde à jouer cette nouvelle version, qui est pire à tous les niveaux.“

Et ce joueur n’est pas le seul à avoir cet avis. Peu après le lancement de la Saison 1, les réseaux sociaux ont été inondés de plaintes visant la mise à jour, notamment en ce qui concerne les nouveaux mouvements et l’audio des pas, qui sont particulièrement pointés du doigt.

Un joueur s’interroge : “Qu’ont-ils fait à Warzone ? C’est la pire version du jeu que nous ayons eue depuis des années.“

La streameuse Tactical Grandma ajoute : “Je ne me suis jamais plaint d’une nouvelle saison ou d’une carte, mais celle-ci est catastrophique en l’état. Aucun audio pour les pas, les graphismes semblent flous, et les mouvements sont rigides.“

De son côté, le streamer populaire IceManIsaac a expliqué que la lenteur des mouvements vient du retrait de nombreux atouts par défaut pour coller au multijoueur. Résultat : “Des changements comme des changements d’armes plus lents, des franchissements d’obstacles plus longs, et des déplacements plus lents en plaçant ou rechargeant des plaques d’armure.“

Bien que cela explique pourquoi Warzone semble si différent cette fois-ci, les joueurs ne cachent pas leur mécontentement face à ces choix.

“Ils ont détruit Warzone. Je n’y jouerai plus jamais“, déclare un joueur en colère tandis qu’un autre ajoute : “C’est littéralement le pire changement qu’ils aient jamais fait.“

Avec Black Ops 6 désormais complètement intégré dans Warzone, il pourrait être compliqué pour les développeurs de revenir en arrière et de rétablir certains atouts comme Surarmement ou Fonceur en tant qu’éléments par défaut. Mais face à la réaction massive des joueurs, il faudra attendre les prochaines mises à jour pour voir si des ajustements seront apportés.

