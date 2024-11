Les joueurs PlayStation de Black Ops 6 disposent d’un avantage que les autres n’ont pas

Les joueurs de Black Ops 6 ont remarqué une étrange différence entre les versions du jeu sur les différentes plateformes, à savoir la présence (ou l’absence) d’emplacements de classes supplémentaires.

Les versions Xbox et PC du jeu offrent en effet 10 emplacements de classes personnalisées en multijoueur, soit deux de moins que les 12 disponibles sur PlayStation.

La raison de cette différence est encore floue pour le moment, bien que certains fans spéculent qu’il pourrait s’agir d’un vestige des précédentes éditions de Call of Duty, qui accordaient également des emplacements de classes supplémentaires aux joueurs PlayStation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, un utilisateur partage son expérience : “Je ne sais pas si c’est volontaire ou la potentielle relique de l’ancien accord marketing avec PlayStation, mais sur PS5 Pro, j’ai accès à deux emplacements supplémentaires comparé à la Xbox Series X.“

Activision

Cette curiosité est d’autant plus surprenante qu’Activision Blizzard appartient à Microsoft depuis 2023. Naturellement, le plus gros concurrent de Sony a par la même occasion hérité de Call of Duty. Avant cette acquisition, Sony bénéficiait d’un partenariat exclusif avec Activision, offrant aux utilisateurs PlayStation un accès privilégié à des contenus téléchargeables en avance ou exclusifs. Cependant, cet accord a pris fin le 9 novembre 2024, marquant ainsi la fin d’un partenariat de neuf ans débuté en 2015 avec la sortie de Call of Duty: Black Ops 3.

L’article continue après la publicité

Ainsi, la présence de ces deux emplacements supplémentaires pourrait bien être un simple clin d’œil de cette époque. Il sera toutefois intéressant de voir si Activision va rétablir une parité entre toutes les plateformes, en accordant ces emplacements additionnels aux joueurs Xbox et PC, ou en les supprimant de la version PlayStation.

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur Call of Duty: Black Ops 6, consultez notre tier list des meilleures armes à utiliser en multijoueur ainsi que toutes les informations à savoir sur la saison 1 et le mode Ranked.

En rapport: Comment jouer à Black Ops 6 sur le Game Pass