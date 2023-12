Les joueurs de MW3 enragent des spawns “complètement cassés”

Les joueurs de Modern Warfare 3 ont récemment exprimé haut et fort vis-à-vis des spawns qu’ils considèrent comme complètement défectueux.

Bien que le multijoueur de MW3 ait été globalement bien accueilli par les fans, le jeu a dû faire face à son lot de problèmes.

Les fans du jeu se sont montrés particulièrement exigeants, réclamant des changements tels que l’équilibrage des armes, les modes de jeu, et plus encore.

Mais depuis quelques semaines, certains joueurs exaspérés réclament des changements pour les spawns du jeu.

Les joueurs de MW3 implorent des changements pour les spawns

Sur le subreddit de MW3, un joueur a partagé les problèmes qu’il rencontre dans le jeu, qualifiant les spawns de “fondamentalement cassés”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plus précisément, il fait référence aux spawns dans le mode Point Stratégique, déclarant : “C’est drôle, parce qu’avant la saison 1, j’avais publié un post sur le même problème, et je peux littéralement copier-coller le texte car il est toujours d’actualité.“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Les réponses dans les commentaires de ce post n’ont pas été plus clémentes, avec un joueur disant : “C’est ce qui arrive quand le jeu est développé par des idiots. On ne peut pas tout faire avec des algorithmes quand on ne comprend pas ces algorithmes.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que ce post ne concerne que le mode Point Stratégique, le système de spawns a été critiqué dans presque tous les autres modes de jeu.

Étant donné l’historique des problèmes liés aux spawns dans chaque Call of Duty, les joueurs ne semblent plus surpris et un sentiment de lassitude face à des problèmes récurrents s’est maintenant installé chez la grande majorité des fans.

Sledgehammer Games, conscient de l’ampleur du problème, a pris la parole pour répondre à ces préoccupations. Malgré cela, la communauté reste sceptique, doutant de la capacité du studio à résoudre efficacement ces problèmes persistants.

L’article continue après la publicité