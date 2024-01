Les joueurs de MW3 dénoncent un problème majeur du TTK

Depuis quelques jours, des joueurs de Modern Warfare 3 se sont mobilisés afin de critiquer le TTK du jeu par rapport à une certaine méta.

Modern Warfare 3 a apporté de nombreux changements significatifs au multijoueur par rapport à Modern Warfare 2, et parmi eux, il y a l’augmentation du TTK. Si ce changement a initialement été salué, certains joueurs soulignent maintenant les problèmes indirects engendrés par ces modifications.

Dès la bêta de MW3, les fans ont loué Sledgehammer Games pour avoir apporté des modifications très demandées au gameplay, comme l’ajout de mécaniques telles que le slide cancel et un TTK plus long.

La saison 1 a continué à en apporter encore plus, avec des armes et des cartes très appréciées par de nombreux joueurs.

Mais, quels que soient les changements et les ajouts, les joueurs cherchent constamment à utiliser des armes qui peuvent tuer le plus rapidement. Et avec un TTK plus long que d’habitude, beaucoup se tourneront vers des armes capables de one-shot comme les snipers.

Cependant, de nombreux joueurs trouvent l’utilisation constante d’armes pouvant one-shot agaçante.

L’utilisateur Reddit Jolbertti l’a souligné et a dit que la plupart des parties sont maintenant remplies de joueurs équipés d’armes à one-shot.

Et rapidement, beaucoup de joueurs ont été d’accord avec cet avis. “C’est probablement mon plus gros problème avec le jeu en ce moment” déclare notamment un fan.

D’autres ont souligné que cette méta one-shot est due au TTK plus long de Modern Warfare 3, expliquant : “Un TTK long est lent et ennuyeux donc tout ce qui peut tuer en une balle sera plus utilisé.“

Certains, cependant, ne pensaient pas que cette méta était un problème, mais qu’elle était plutôt nécessaire : “Les snipers contrent parfaitement les joueurs fous qui sautent et glissent partout avec des paramètres de mouvement réglés sur 10.“

Bien qu’il soit peu probable que les développeurs abordent les préoccupations soulevées concernant le TTK, la méta de Modern Warfare 3 continue d’évoluer et par conséquent, il y aura toujours des armes plus compétitives que d’autres.