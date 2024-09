Les joueurs de MW3 dégoûtés que les skins Haunting ne soient pas transférés dans BO6

Les développeurs de Modern Warfare 3 ont révélé une multitude de skins issus de collaborations horrifiques dans le cadre de l’événement The Haunting de la saison 6. Cependant, les joueurs ont été déçus d’apprendre que ces cosmétiques ne seront pas utilisables dans le mode multijoueur de Black Ops 6.

The Haunting est un événement très apprécié des fans de Call of Duty, car il offre à Warzone et au multijoueur une ambiance Halloween unique. Cet événement propose une sélection de skins effrayants, et cette année, des personnages iconiques comme Michael Myers, Art le Clown et Daryl Dixon de The Walking Dead rejoignent la fête.

Cependant, bien que ces skins restent disponibles pour les joueurs de Warzone dans les mois à venir, aucun d’entre eux ne sera transféré vers Black Ops 6 lors de son lancement le 25 octobre. Cette décision a suscité la frustration de nombreux joueurs, qui estiment qu’ils paient pour des objets dont ils ne pourront profiter que pour une durée limitée.

“POURQUOI nous donner un skin aussi stylé alors qu’il ne sera même pas transféré dans le prochain jeu multijoueur dans 6 semaines“, s’est exclamé l’utilisateur Reddit ‘PuddingZealousideal6’ en parlant du skin Michael Myers. “J’aimerais qu’ils appliquent à nouveau la fonctionnalité de transfert pour les opérateurs.“

De nombreux autres joueurs partagent cet avis, certains estimant que les opérateurs de The Haunting devraient être ajoutés à BO6 au vu de la sortie imminente du jeu.

“Je me suis posé la même question. Pourquoi ne pas simplement l’ajouter à BO6 ? BO6 sort littéralement avant Halloween“, a répondu un utilisateur, tandis qu’un autre ajoutait : “Imaginez combien d’argent cela rapporterait pour promouvoir BO6.“

L’année dernière, tous les skins de Modern Warfare 2 avaient été transférés dans MW3, mais c’était parce que le jeu de Sledgehammer Games était plus une extension de MW2, avec toutes les armes existantes qui avaient été intégrées.

En revanche, Black Ops 6 sera un nouveau départ, avec un tout nouvel ensemble d’armes et un gameplay totalement différent. Malgré cela, les fans estiment toujours que c’est un “coup dur” pour ceux qui investissent dans les Passes de combat et les packs de la boutique si tard dans le cycle de vie de MW3.

“Les skins issus de collaborations devraient être l’exception à la règle du ‘non-transfert’. Au moins pour les plus récents“, a proposé un autre utilisateur.

La bonne nouvelle, c’est que tous vos opérateurs et armes seront disponibles dans Warzone une fois que celui-ci sera intégré à Black Ops 6 lors de la saison 1.

Alors, si vous êtes un joueur de Battle Royale, vous pourrez toujours dominer la nouvelle carte Area 99 avec tous vos skins de l’événement The Haunting.