Les joueurs de MW3 affirment que le mode le plus populaire est désormais “ruiné”

Les joueurs de Modern Warfare 3 affirment que le mode Domination, qui est l’un des modes les plus populaires de l’histoire de CoD est complètement “ruiné” par les problèmes de spawns du jeu.

Domination est le mode à objectifs de base de Call of Duty depuis plus de 15 ans, apparaissant pour la première fois dans Call of Duty 4: Modern Warfare en 2007.

Le principe est de capturer trois zones de la carte et d’accumuler des points en les contrôlant, et les joueurs l’ont longtemps aimé pour la capacité à accumuler des séries de victoires et à faire des calculés basés sur la connaissance de l’endroit où l’équipe ennemie va apparaître pour enchaîner rapidement les éliminations.

En bref, c’est un mode basé sur le contrôle de la carte et le blocage des différentes voies pour que votre équipe puisse éliminer les adversaires, mais certains joueurs estiment que les spawns dans MW3 ont rendu cela impossible.

Les spawns dans MW3 ont-ils “ruiné” le mode Domination ?

Selon le joueur de Modern Warfare 3, Revolutionarydonky, et beaucoup d’autres en accord sur Reddit, “le mode Domination est ruiné avec l’état actuel des spawns.”

“Capturer un drapeau ne signifie presque rien en termes de spawn maintenant“, explique-t-il.

“Avant, capturer un drapeau dictait aussi fortement où vous réapparaîtriez, et maintenant ce principe est presque entièrement jeté par la fenêtre, conduisant à des spawns complètement imprévisibles, ruinant le flux de combat que ce jeu avait auparavant.“

Ce joueur a alors supplié les développeurs de Sledgehammer Games de travailler sur une solution pour la mise à jour Rechargée de la Saison 1 ou pour la MAJ de la Saison 2, affirmant que le jeu est “beaucoup moins agréable” avec ces spawns “insensés et sporadiques.“

D’autres joueurs sont totalement en accord avec cet avis, et tandis que certains arguaient que c’était compréhensible sur de petites cartes comme Rust, Shipment, ou Meat, ils ont trouvé que certaines des plus grandes cartes avaient aussi des spawns confus.

Depuis de nombreuses années maintenant, les spawns ont été une plainte fréquente des fans de Call of Duty, en particulier avec l’introduction des “spawns d’escouade” dans Modern Warfare 2019.

Reste à voir si Sledgehammer décide de faire des ajustements pour les spawns ou non, mais la frustration des joueurs a clairement augmenté à ce sujet.