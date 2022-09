Les joueurs espèrent que Modern Warfare 2 fera revenir le traditionnel système de prestige

Si les espoirs des fans sont grands pour que Modern Warfare 2, de nombreux joueurs espèrent que cet opus va enfin faire revenir le système original des prestiges qui a été modifié il y a plusieurs années maintenant.

Modern Warfare 2 est prévu pour la fin de l’année et les joueurs ont hâte de voir comment Infinity Ward va bouleverser la célèbre série. Après l’accueil mitigé de Vanguard, la communauté attend que la suite du reboot de 2019 remette les choses en ordre.

Bien que Modern Warfare 2 soit un jeu entièrement nouveau et que le titre à lui seul ait beaucoup de poids auprès des fans, les gens espèrent que le jeu de cette année ressemblera davantage aux anciens Call of Duty.

Et si nous avons déjà entendu dire que de nombreuses cartes emblématiques de MW2 (2009) devraient arriver dans ce nouvel opus, de nombreux joueurs souhaitent voir une autre caractéristique revenir, le système de prestige original.

Activision L’actuel système des prestiges ne satisfait pas les joueurs CoD.

Les fans espèrent que MW2 fera revenir le système original des prestiges

Les utilisateurs du subreddit Modern Warfare 2 ont repéré un listing Steam qui semble confirmer que les joueurs pourront à nouveau utiliser le système de prestige dans le jeu de cette année.

Ce n’est pas vraiment une surprise puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité qui existe dans la franchise depuis près de 15 ans, mais son mode de fonctionnement a légèrement changé depuis plusieurs opus.

À l’origine, après ses débuts dans CoD 4, les joueurs pouvaient passer un prestige lorsqu’ils atteignaient le niveau maximum. Cela réinitialisait alors leur niveau et tous les éléments qu’ils avaient débloqués, leur permettant essentiellement de repartir de zéro en échange d’un nouveau badge pour souligner combien de fois ils avaient atteint le sommet.

Cependant, depuis l’arrivée de Warzone et l’intégration des autres CoD dans le Battle Royale, le système des prestiges a totalement été remanié.

Dorénavant, après les 55 niveaux initiaux, la montée en niveau est liée à la saison du jeu, qui est remis à zéro à chaque nouvelle mise à jour majeure.

Et avec Modern Warfare 2 à l’horizon, les fans espèrent qu’Infinity Ward reviendra à l’ancien format.

“J’espère que le prestige n’est pas lié à une saison, cette version du prestige est nulle. Laissez-nous juste faire à l’ancienne jusqu’à 1000 niveaux max et arrêtez de réinitialiser des conneries encore et encore” a déclaré un joueur.

“La réinitialisation saisonnière est un moyen terrible de retenir les joueurs. Le système OG de MW2 me manque” a répondu un autre.

“Ils pensaient que je me connecterais et que je me dirais ‘oh merde’ je dois atteindre le niveau maximum avant la fin de la saison’, alors qu’en réalité, cela m’a fait moins jouer parce que maintenant le niveau ne veut plus rien dire” a argumenté un joueur mécontent.

“J’étais plus enclin à peut-être me connecter et jouer alors que je ne l’aurais pas fait autrement si je voyais mes amis me ‘rattraper’ en prestige.“

Pour le moment, Infinity Ward ne s’est pas encore exprimé sur le système de prestige qu’ils vont utiliser dans Modern Warfare 2. Espérons donc qu’ils vont écouter la communauté avec un retour aux bases.