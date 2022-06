Les joueurs comparent Modern Warfare 2 à Battlefield 2042 et le constat est clair

Ground War, le mode à grande échelle de CoD, fera son retour dans Modern Warfare 2. Critiqué à l’origine pour ne pas avoir réussi à capturer ce qui rendait Battlefield si génial, les joueurs ont expliqué comment Ground War de MW2 réussira là où Battlefield 2042 a échoué.

Ground War est arrivé dans Modern Warfare 2019, utilisant les POI de Verdansk comme d’énormes espaces de jeu pour un mode de jeu à grande échelle semblable à Conquête. Bien que les joueurs aient apprécié Ground War, beaucoup ont estimé qu’il n’a pas réussi à capturer le jeu d’escouade, l’équilibre des véhicules et le flux de cartes qui ont rendu Battlefield si populaire.

Cependant, la façon dont les joueurs considèrent la franchise Battlefield a complètement changé depuis, et Battlefield 2042 a échoué à presque tous les niveaux. Heureusement, Ground War revient dans Modern Warfare 2 et ceux qui ont été déçus par 2042 espèrent qu’Infinity Ward va tout faire pour essayer d’utiliser Ground War pour “enterrer” Battlefield.

L’utilisateur Reddit Spartacus_115 a lancé la discussion en déclarant qu’Infinity Ward devait apporter des changements à Ground War lorsqu’il reviendra dans Modern Warfare 2. Ils ont expliqué que le plus gros problème était le placement des objectifs et la forme des cartes, qu’ils trouvaient trop linéaires.

Pour Modern Warfare 2, ils veulent voir les positions des objectifs plus larges, étalées et circulaires, permettant des routes de flanc et de la stratégie.

Les joueurs de CoD espèrent également voir un jeu d’équipe plus serré, de multiples modes de jeu, moins de positions de sniping et un meilleur équilibre entre les véhicules et l’infanterie.

De nombreux joueurs de Battlefield sont passés à CoD entre Battlefield V et 2042, et le dernier opus n’a rien fait pour les faire revenir. Ces anciens joueurs de Battlefield espèrent surtout que Ground War de Modern Warfare 2 sera un succès.

“En tant que réfugié de Battlefield, j’espère vraiment qu’ils vont tout faire pour essayer d’enterrer Battlefield”, a déclaré jamslfc. “Je déteste dire ça, mais c’est pareil”, a répondu SPYDER0416, expliquant qu’ils “mouraient d’envie d’une bonne expérience Battlefield-esque”.

Espérons pour les joueurs exilés de Battlefield que se sera le cas. En tout cas, Activision a toutes les cartes en main pour enfin se débarrasser de l’un de leurs plus gros concurrents.