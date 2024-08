Les joueurs CoD craignent que le mod H2M ferme alors que les ventes explosent

Les fans de Call of Duty craignent que le mod H2M ne subisse le même sort que d’autres projets créés par des fans, étant donné les antécédents d’Activision en matière de fermeture de tels projets.

H2M est un mod à venir qui recrée le multijoueur de Modern Warfare 2 (2009). Ce projet, conçu par des fans, a été développé sur la base de Call of Duty: Modern Warfare Remastered et recrée toutes les cartes et armes emblématiques du jeu original.

Avant la sortie officielle prévue pour le 16 août, certains créateurs de contenu ont eu accès à une version anticipée. Les premières séquences de gameplay, impressionnantes, ont rapidement suscité un grand engouement.

Par coïncidence, Modern Warfare Remastered est actuellement en promotion à moitié prix sur Steam, ce qui en a fait le troisième jeu le plus vendu sur la plateforme avant même le lancement du mod.

Cependant, avant de se réjouir trop vite, les précédents avec Activision ont montré qu’il y avait des raisons de s’inquiéter pour l’avenir du projet, une inquiétude exprimée sur Twitter.

En mai 2023, Activision a surpris la communauté CoD en envoyant une lettre de cessation et d’abstention aux développeurs du projet Sm2, qui avaient passé plus d’un an à créer un mod gratuit en utilisant le moteur de MW2019.

Durant le même mois, Activision a également forcé la fermeture de X Labs, qui hébergeait des serveurs pour des titres plus anciens tels que Black Ops 3.

Les vétérans chevronnés savent alors trop bien ce qui peut arriver du jour au lendemain et restent prudents.

“Je ne l’achèterai pas avant son lancement, au cas où il serait fermé“, a répondu un joueur.

“Pourquoi les gens perdent-ils même leur temps à créer ces mods ? Je n’en ai jamais vu durer plus de deux semaines“, a ajouté un autre utilisateur.

La promotion sur Steam, qui a réduit de moitié le prix de Modern Warfare Remastered quelques jours avant la sortie de H2M, a également soulevé des soupçons quant aux intentions d’Activision.

“Activision reste silencieux pour le moment afin de maximiser les ventes de MWR sur Steam, juste pour pouvoir retirer le mod après sa sortie“, a spéculé un troisième commentateur.

Si l’avenir de ce mode est pour le moment flou, si vous souhaitez profiter tout de même en profiter tant qu’il est encore disponible, consultez alors notre guide sur comment jouer à H2M.