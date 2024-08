Les joueurs de CoD en colère après la fermeture du mod H2M MW2 par Activision

Avant le lancement du mod H2M pour Modern Warfare 2 (2009) le 16 août, Activision a brusquement mis fin au projet, suscitant la colère des fans qui ont accusé l’entreprise de profiter de la situation de manière injustifiée.

H2M avait été développé sur Modern Warfare Remastered et proposait plus de 50 cartes multijoueur issues de divers titres Call of Duty, un large choix d’armes, le système de progression original, ainsi que tous les killstreaks classiques. Plusieurs créateurs de contenu ont eu un accès anticipé, et les premières séquences de gameplay avaient fortement enthousiasmé les joueurs.

Coïncidence ou non, Modern Warfare Remastered a bénéficié d’une réduction de 50 % sur Steam quelques jours avant le lancement prévu de H2M, et l’anticipation du mod a contribué à en faire le troisième jeu le plus vendu sur la plateforme.

Face à cette hausse soudaine des ventes, des craintes ont commencé à émerger quant à la possibilité qu’Activision mette fin au projet après que de nombreux joueurs ont profité de l’offre promotionnelle.

Ces craintes se sont confirmées lorsque l’équipe de développement de H2M a annoncé, un jour avant la sortie, qu’Activision avait envoyé une lettre de cessation et d’abstention les obligeant à cesser immédiatement et définitivement toutes leurs activités.

La créatrice de contenu CoD, Kalei, a souligné qu’Activision était le principal bénéficiaire de ce mod.

« Vous devez acheter le jeu auprès d’Activision, donc ils empochent tout », a déclaré Kalei. « C’est légitime de vouloir soutenir les anciens CoD sur des serveurs plus récents et raviver la nostalgie. C’est tellement décevant, mais pas surprenant. »

Un autre créateur de contenu, LegacyKilla, a également remis en question le timing de cette décision.

« Pour comprendre la mesquinerie de cette action, Activision a attendu la veille du lancement de ce mod, et un jour APRÈS la fin de la vente Steam de Modern Warfare Remastered (nécessaire pour le mod). »

La fermeture de H2M s’inscrit dans une tendance plus large où d’autres mods créés par des fans sont arrêtés avant même de voir le jour ou peu après leur lancement.

En mai 2023, Activision a choqué la communauté CoD en envoyant une lettre de cessation et d’abstention aux développeurs de Sm2, qui avaient passé plus d’un an à créer un mod gratuit utilisant le moteur de MW2019.

Durant ce même mois, Activision a également contraint X Labs à fermer, car il hébergeait des serveurs pour d’anciens jeux comme Black Ops 3.