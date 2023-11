Les joueurs de CoD à l’ancienne veulent le retour du camping dans MW3

Des vidéos d’action de Modern Warfare 3 ont exaspéré de nombreux joueurs passifs du jeu qui réclament le retour du camping.

Cela fait 16 ans que Call of Duty 4: Modern Warfare a explosé sur la scène du jeu vidéo, établissant la norme pour les jeux de tir à la première personne (FPS) pour les années à venir. Nous avons vu de nombreux jeux essayer de copier la formule de CoD, mais peu ont duré aussi longtemps que ce mastodonte du FPS.

Depuis 2007, on peut dire que le jeu multijoueur a quelque peu changé, les mécaniques de mouvement ayant évolué et les formules de jeu ayant été modifiées pour s’adapter à des styles de jeu plus rapides. La série Modern Warfare récente en est un parfait exemple, la philosophie de conception d’Infinity Ward se concentrait sur un rythme de jeu plus lent et plus punitif.

L’arrivée de MW3 a changé la donne avec un style de jeu plus rapide, laissant certains fans mécontents et suppliant pour un retour aux jours d’antan.

Les joueurs de CoD critiquent les vidéos d’action et veulent un retour au « camping »

Ce débat a débuté avec l’utilisateur AgentOThom sur Twitter/X, qui a dit : « Je déteste le multijoueur maintenant. Je ne supporte pas à quel point tout est rapide maintenant. Qu’est-il arrivé au camping », en réponse à un clip de joueur.

Dans la vidéo, le joueur traversait Terminal avec aisance, fonçant sur ses ennemis avec le Rival-9 et accumulant une impressionnante série d’éliminations.

Habituellement, ce type de post attire beaucoup l’attention pour la raison opposée, car les joueurs ont tendance à se déchainer dans les commentaires contre ceux qui ne partagent pas leu opinion. Cependant, les réponses sont restées raisonnées, les autres joueurs de CoD partageant leur ressenti sur ce que sont devenus les jeux.

« S’asseoir à une fenêtre avec les deux entrées minées. Ça c’est le bon vieux temps », a répondu un utilisateur.

Un autre a répondu : « Je ne comprends tout simplement pas comment cela peut être amusant. On dirait que je suis devenu épileptique juste en regardant ».

Un troisième utilisateur a partagé : « Les petits de 5 ans n’ont pas la capacité d’attention pour camper de nos jours. L’art de passer 90% d’un jeu à surveiller une porte est mort ».

Malheureusement pour ces joueurs, CoD et de nombreux autres titres continueront de s’éloigner des jours d’antan, la nouvelle génération de joueurs recherchant des jeux plus rapides pour les occuper.

