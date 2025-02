Les joueurs de Call of Duty sont soulagés qu’EA ait “renoncé” à acheter la franchise

L’ancien PDG d’Activision, Bobby Kotick, a récemment révélé qu’Electronic Arts avait envisagé d’acheter Call of Duty. Aujourd’hui, les fans sont soulagés que cette transaction n’ait jamais abouti.

Le 13 octobre dernier, Microsoft a officiellement finalisé le rachat d’Activision Blizzard pour la somme colossale de 68,7 milliards de dollars. Cette acquisition a permis à Microsoft d’intégrer les licences d’Activision Blizzard à son service Xbox Game Pass.

Depuis, plusieurs jeux majeurs comme Diablo 4, Crash Bandicoot 4, Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: Black Ops 6 ont rejoint le catalogue du Game Pass. Des rumeurs suggèrent également que des opus emblématiques de Call of Duty pourraient bientôt être ajoutés.

Certains joueurs ont critiqué cet accord, estimant que Call of Duty était en partie responsable de l’augmentation des prix de toutes les formules Game Pass. De plus, les abonnés au Game Pass Standard n’ont désormais plus accès aux jeux Xbox exclusifs dès leur sortie. Pourtant, malgré ces critiques, le rachat d’Activision par Microsoft a globalement été bien accueilli.

Mais tout cela aurait pu ne jamais voir le jour si EA avait réussi à mettre la main sur Call of Duty.

Les fans de Call of Duty célèbrent l’échec du rachat par EA

Dans le podcast Grit, l’ex-PDG d’Activision, Bobby Kotick, a partagé des informations surprenantes sur la relation entre son entreprise et EA.

Il a révélé qu’Electronic Arts avait tenté à plusieurs reprises de racheter et fusionner avec Activision.

“Ils ont essayé de nous acheter plusieurs fois. Nous avons eu des discussions de fusion à de nombreuses reprises“, a-t-il déclaré.

Kotick a aussi affirmé qu’EA avait renoncé à acheter Call of Duty et Guitar Hero avant qu’Activision ne prenne définitivement le contrôle de ces licences.

L’ancien dirigeant n’a pas mâché ses mots concernant John Riccitiello, PDG d’EA de 2007 à 2013, qu’il a qualifié de “pire PDG de l’industrie du jeu vidéo“.

“On aurait été prêts à payer pour que Riccitiello reste PDG d’EA à vie. On le considérait comme le pire PDG du secteur.“

Les joueurs de Call of Duty partagent le même avis et estiment que vendre la franchise à EA aurait été une catastrophe.

“Imaginez les microtransactions qu’ils nous auraient imposées“, commente un fan. “Si EA avait fusionné avec Activision, la licence aurait plongé comme jamais“, ajoute un autre.

Malgré la baisse de fréquentation sur Black Ops 6 et Warzone, une grande partie des joueurs préfère le contrôle actuel de Microsoft plutôt qu’un Call of Duty sous la houlette d’EA. Au final, la communauté semble unanime : Call of Duty a évité le pire.