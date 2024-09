Les joueurs de Black Ops 6 veulent le retour d’une fonctionnalité traditionnelle mais toxique

Black Ops 6 marque le retour de nombreuses fonctionnalités emblématiques dans Call of Duty, comme les Jokers et le système classique de Scorestreaks, sans oublier le mode Zombies avec un système de manches. Cependant, une option bien connue manque à l’appel : il est désormais impossible de discuter avec l’équipe adverse après une partie, au grand dam de ceux qui aiment chambrer leurs opposants.

Traditionnellement, une fois qu’une partie multijoueur de CoD se termine, les canaux de communication entre les deux équipes s’ouvrent, permettant aux joueurs d’exprimer leurs sentiments, qu’ils aient gagnés ou perdus. Cette fonctionnalité est devenue un élément central du multijoueur de Call of Duty, offrant à chacun la possibilité de se vanter après une belle victoire ou un coup de génie.

Cependant, lors de la bêta de Black Ops 6, de nombreux joueurs ont remarqué qu’ils ne pouvaient ni entendre ni parler aux adversaires à la fin des parties. Ce changement a rapidement soulevé des questions, notamment sur les raisons de cette suppression.

Le créateur de contenu populaire ‘I AM WILDCAT‘ a partagé son avis sur ce retrait, affirmant que sans cette fonctionnalité, le jeu semble “sans vie et vide“, comme s’il jouait contre des “bots“. Les commentaires sous son post montrent que beaucoup partagent son opinion, demandant le retour de cette option.

Cette absence surprend d’autant plus que les joueurs peuvent toujours entendre leurs ennemis juste après les avoir tués, et que la fonction de chat vocal est même activée entre un attaquant et sa victime lors de l’utilisation du bouclier humain. Pourquoi, dans ce cas, désactiver le chat vocal à la fin des parties ? Peut-être que cela a un lien avec la volonté de réduire la toxicité.

Ces dernières années, Call of Duty a renforcé ses mesures contre la toxicité via un code de conduite qui avertit les joueurs contre les abus vocaux. Cependant, s’il s’agit bien de cela, il est paradoxal de permettre la communication vocale lors de l’utilisation d’un bouclier humain, une situation encore plus toxique qui a déjà engendré des clips hilarants.

Malgré son côté toxique, la communication entre équipes après une partie fait partie intégrante de l’expérience multijoueur de Call of Duty. Ces interactions brutes, non scriptées, sont devenues une tradition dans la culture du jeu, et les joueurs les apprécient pour leur authenticité.

Il est important de rappeler que Black Ops 6 est toujours en phase bêta, et beaucoup de choses peuvent changer avant la sortie officielle. Les développeurs n’ont pas encore commenté la suppression de cette fonctionnalité, mais si la demande continue de croître, Treyarch pourrait bien s’exprimer sur le sujet.