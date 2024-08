Les joueurs de Black Ops 6 affirment que la nouvelle mécanique de glissade pourrait dominer le multijoueur

Une fuite de Black Ops 6 a révélé des images d’une nouvelle glissade, et les joueurs s’attendent à ce que cela devienne l’une des mécaniques les plus utilisées en multijoueur.

Activision a présenté l’Omnimovement comme un “système de mouvement définissant le genre“. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs peuvent sprinter ou glisser dans n’importe quelle direction et tirer tout en plongeant.

L’article continue après la publicité

Le joueur de la Call of Duty League, Kenny, a eu la chance de jouer à BO6 en avant-première et a affirmé que l’Omnimovement sera l’une des meilleures additions de ces dernières années. Cependant, le pro d’OpTic Texas craint également que la capacité de plonger et de tirer simultanément soit surpuissante.

L’article continue après la publicité

ModernWarzone a publié un clip prouvant qu’il est possible de glisser dans la direction de votre saut lors de l’atterrissage. Pouvoir tirer dans la direction de votre saut tout en obtenant un boost de plongée a suscité de l’enthousiasme, comme l’avait prédit Kenny.

L’article continue après la publicité

“Ce sera le CoD le plus rapide depuis des années”, a affirmé un utilisateur. “J’ai hâte de le découvrir.”

Les vétérans chevronnés ont souligné que cette manœuvre était également possible dans Black Ops 3. Cependant, avec l’avantage supplémentaire de la portée de mouvement à 360 degrés de l’Omnimovement, les joueurs auront plus de contrôle sur leurs corps lorsqu’ils fuient un combat ou tournent un coin.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le mouvement multidirectionnel de Black Ops 6 va bouleverser votre gameplay

L’article continue après la publicité

Dans Warzone et MW3, l’annulation de glissade est souvent considérée comme le meilleur outil de mobilité, permettant de conserver une vitesse maximale de mouvement après une glissade. Les joueurs l’utilisent pour surpasser leurs ennemis lors des combats et parcourir les distances plus rapidement.

L’augmentation de la vitesse de glissade causée par le saut dans Black Ops 6 changera la façon dont les joueurs se déplacent, et pourrait potentiellement rendre l’annulation de glissade moins importante.

L’article continue après la publicité

“Ça va être tellement surpuissant,” a affirmé un deuxième joueur.

Nous ne saurons pas avec certitude à quel point l’Omnimovement est puissant avant le début de la bêta le 30 août. Mais d’après tout ce qui a été montré jusqu’à présent dans les fuites, le boost de glissade fourni par le saut risque de casser un bon nombre de manettes.