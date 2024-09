Les joueurs de Black Ops 6 critiquent les cartes “horribles” de la bêta

Après avoir eu l’occasion de jouer au premier week-end de la bêta de Black Ops 6, les joueurs sont repartis avec des impressions largement négatives.

Du 30 août au 4 septembre, la bêta de Black Ops 6 proposait quatre cartes traditionnelles : Derelict, Rewind, Scud, et Skyline. En plus de cela, deux cartes Strike, Pit et Gala, ont été ajoutées, offrant des environnements plus petits et compacts.

Cela signifie que les joueurs ont déjà pu découvrir 6 des 16 cartes prévues au lancement. Étant donné que les cartes Strike n’ont pas encore été suffisamment jouées, il est encore trop tôt pour recueillir des avis de la communauté à leur sujet.

Cependant, lorsque CharlieIntel a demandé un classement des quatre meilleures cartes Standard, il a été difficile pour beaucoup de trouver des points positifs ou un consensus.

Scud et Derelict se sont révélées être les deux cartes les plus critiquées. Scud se déroule dans un avant-poste militaire abandonné ayant subi une attaque massive. Les joueurs peuvent parcourir des tranchées, se cacher dans des bâtiments environnants ou se poster dans une antenne satellite surplombant le champ de bataille.

Bien que ce ne soit qu’une petite ligne de vue au centre du satellite, les plaintes sont venues du fait que ce point est déséquilibré.

“Ils doivent faire quelque chose à propos de la position de la satellite sur Scud, car cela gâche la carte“, affirme le leaker de CoD, TheGhostOfHope.

Le joueur professionnel de CoD, Purjxng, est allé encore plus loin en affirmant que “Scud pourrait bien être la pire carte de tous les temps.“

Pendant ce temps, Derelict a réussi à se hisser en tête de certains classements, mais a largement déçu d’autres.

Cette carte à trois voies traditionnelles se déroule dans un cimetière de trains dans les montagnes des Appalaches. Bien que plus colorée et vibrante que Scud, localiser les ennemis y est devenu un véritable problème.

“La carte Derelict dans Black Ops 6 est horrible“, déclare Tom Henderson d’Inside Gaming. “Dans presque chaque duel, j’ai l’impression que je devrais aller chez l’opticien parce que je ne vois absolument pas d’où je me fais tirer dessus.“

Il est plus rare de trouver Skyline ou Rewind en bas de n’importe quel classement, mais aucune de ces cartes n’a reçu des critiques élogieuses non plus.

Le deuxième week-end de la bêta n’ajoutera qu’une seule carte supplémentaire, donc les joueurs devront attendre le lancement complet du jeu avant de pouvoir tirer des conclusions définitives sur la qualité de la sélection de cartes de ce nouvel opus.

