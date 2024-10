Les joueurs de Black Ops 6 commencent à trouver de “graves défauts” qui affectent le jeu

Malgré des avis positifs et des impressions initiales favorables, les joueurs de Black Ops 6 commencent à exprimer leurs frustrations face au mode multijoueur, alors que les failles de ce dernier opus de Call of Duty deviennent de plus en plus visibles.

Contrairement à la campagne et au mode Zombies, qui continuent de recevoir des éloges, la composante multijoueur de Black Ops 6 est critiquée. En particulier, le choix des cartes et le TTK suscitent des avis partagés en raison de leur design clivant et de leur inconsistance.

L’article continue après la publicité

Un thread très voté sur le subreddit de BO6 a récemment attisé le débat, en soulignant ces problèmes ainsi que d’autres points de friction.

L’article continue après la publicité

“La période de la lune de miel est maintenant terminée. Ce jeu a de graves défauts“, commence l’auteur du thread, affirmant que “le plus gros problème en ce moment doit être l’inconsistance du TTK/TTD d’une partie à l’autre.“

L’article continue après la publicité

“C’est absolument insensé. Dans une partie, vous vous sentez invincible en encaissant des balles en pleine tête sans mourir, et dans une autre, vous mourez en deux tirs pendant que l’ennemi résiste à tout un chargeur sans tomber“, poursuit-il.

Activision Les petites maps comme Babylon ont été critiquées parce qu’elles permettent de spawn kill trop facilement.

Le SBMM, la progression et l’équilibrage des armes ont également été abordés dans ce long retour d’expérience, qui a trouvé un écho auprès de nombreux membres de la communauté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Tu as parfaitement résumé mon expérience de jeu“, répond un utilisateur, confirmant que le manque de régularité du TTK est pour lui le “principal problème“.

“La montée en niveau des armes m’a carrément découragé“, ajoute un autre. “Ça fait trois fois que je reste sur l’écran d’accueil en me demandant si je veux encore faire progresser quelque chose, car cela prend beaucoup trop de temps.“

L’article continue après la publicité

“Le SBMM est impitoyable. Le jeu ne veut jamais que vous gagniez plus de deux parties d’affilée. Le ratio V/D de tout le monde doit être proche de un“, affirme un autre utilisateur.

L’article continue après la publicité

Tout joueur de longue date de Call of Duty sait que chaque nouvel opus annuel rencontre inévitablement son lot de problèmes au lancement. La question reste de savoir si Treyarch, le développeur, prévoit d’apporter des modifications basées sur les retours des joueurs.

L’article continue après la publicité

Agir aussi tôt pourrait sembler une réaction impulsive à une minorité bruyante, mais vu la fréquence de ces discussions, des changements devront peut-être être envisagés plus tôt que prévu cette fois-ci.