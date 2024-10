Les joueurs de Black Ops 6 se jettent sur le mode Zombies après des critiques elogieuses

Le mode Zombies de Black Ops 6 est salué par la communauté grâce à des changements bienvenus qui apportent un vent de fraîcheur au jeu.

Après quatre ans d’absence, Black Ops 6 signe le retour du mode Zombies. Le gameplay en rounds permet toujours à quatre joueurs de s’unir pour affronter des hordes de morts-vivants, mais de nouveaux types d’ennemis et des améliorations de qualité de vie ont suscité des critiques élogieuses de la part de la communauté Call of Duty.

Treyarch s’est montré réactif face aux retours des joueurs, avec des modifications de l’interface rendues disponibles dès la sortie du mode Zombies. C’est une nouvelle particulièrement réjouissante pour les joueurs impatients de découvrir les nouvelles cartes Terminus et Liberty Falls dès le lancement du jeu.

« Oh. Mon. Dieu. Le nouveau mode Zombies est génial », a écrit un joueur sur le subreddit de Black Ops 6. « C’est la version de Zombies que je voulais et que j’attendais. On est tellement de retour, les gars. »

L’une des améliorations les plus appréciées est l’ajout d’une fonctionnalité attendue depuis 2008 : la possibilité de mettre le jeu en pause. Les joueurs peuvent désormais bloquer le timer et l’action, afin de souffler quelques instants.

Si cela ne suffisait pas, il est désormais possible de sauvegarder et de reprendre une partie. « J’adore pouvoir sauvegarder et revenir plus tard », a écrit un autre joueur.

Black Ops 6 Zombies propose également de nombreux nouveaux ennemis, qui apportent un renouveau bienvenu au gameplay face aux habituels zombies titubants. Si les Parasites et les Amalgames constituent des ajouts intéressants, ce sont les Vermines qui suscitent le plus de réactions. Ces créatures ressemblant à des araignées sont relativement faibles, mais en groupe, elles peuvent vite submerger les joueurs. Elles peuvent même se détacher des zombies abattus, ajoutant à leur aspect grotesque.

« Ces créatures arachnéennes me donnent des frissons », a commenté un joueur. « Elles me rappellent les facehuggers de la franchise Alien ! Si dégoûtantes et effrayantes, haha. »

Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l’incroyable aventure Zombies de Black Ops 6, prenez le temps de découvrir l’emplacement sur Sacré Punch sur Terminus et sur Liberty Falls.