Un joueur “pacifiste” de Black Ops 6 passe un Prestige sans tuer personne

Un joueur de Black Ops 6 a réussi l’exploit de passer le premier Prestige sans effectuer le moindre kill, en maîtrisant ce qu’il appelle le style de jeu “pacifiste”.

Les joueurs de Call of Duty se sont maintenant bien acclimatés à Black Ops 6, le dernier opus de la célèbre franchise, qui offre une foule de nouveaux contenus captivants. Comme attendu, les joueurs les plus acharnés se sont immédiatement lancés dans une course effrénée vers le rang de Maître Prestige, cherchant à prouver leur domination sur le champ de bataille.

L’article continue après la publicité

Habituellement, atteindre le Prestige implique de briller en multijoueur, ce qui passe par de nombreuses éliminations pour accumuler le maximum d’XP possible. Pourtant, un joueur a accompli cet exploit impressionnant sans tuer qui que ce soit.

L’article continue après la publicité

Sur Reddit, l’utilisateur Pilgore a partagé son incroyable performance en dévoilant ses statistiques après avoir atteint le Prestige 1 avec un ratio K/D de 0,00 après 111 parties jouées. Son post, accompagné de la légende “Le pacifisme sera toujours une stratégie légitime“, a immédiatement fait sensation, attirant les félicitations de nombreux joueurs impressionnés.

L’article continue après la publicité

Mais comment a-t-il réussi cet exploit ? Dans une interview accordée à IGN, Pilgore a détaillé étape par étape sa méthode unique.

Tout au long des parties, Pilgore se concentre exclusivement sur les objectifs de chaque mode de jeu, récoltant ainsi des points précieux. Il utilise constamment la caméra d’espionnage et le Brouilleur, deux outils qui lui permettent d’accumuler encore plus de points sans engager directement d’affrontement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dès qu’ils sont disponibles, il appelle ses trois scorestreaks – drone, drone de brouillage et HARP afin d’obtenir des points supplémentaires. Enfin, Pilgore s’assure également de détruire les scorestreaks ennemis dès qu’ils apparaissent, contribuant ainsi encore à son score total.

Ce n’est pas la première fois que Pilgore adopte cette approche unique dans un jeu Call of Duty. Il a déjà passé les premiers Prestiges dans Cold War, Vanguard et Modern Warfare 3 en suivant la même stratégie.

L’article continue après la publicité

“J’ai aimé jouer de cette manière, alors j’ai continué“, a-t-il expliqué. “Avec le temps, je suis devenu beaucoup plus prudent. Après 51 Prestiges, je sais maintenant comment éviter les risques.”

L’article continue après la publicité

Pilgore a également mentionné une amélioration clé cette fois-ci : “La caméra d’espionnage a remplacé les leurres, et cela me rend encore plus efficace.“

Bien que l’on puisse penser qu’éviter les kills ralentit la progression vers le Prestige, Pilgore a affirmé que son approche est beaucoup plus efficace qu’on pourrait le croire.

L’article continue après la publicité

“Je gagne au moins 7 000 points d’XP par partie. Mes tactiques n’ont pas vraiment changé au fil des années. J’ai essayé différents équipements, mais mon gameplay reste le même.“

Quand on lui a demandé s’il envisageait de modifier son approche des jeux Call of Duty, Pilgore a répondu : “Je continuerai tant que je n’aurai pas fait un kill ou tant que je ne me serai pas lassé.“

L’article continue après la publicité