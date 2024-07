Un joueur de MW3 révèle les taux de drop “horribles” du colis stratégique

Le colis stratégique est une série d’éliminations emblématique de Call of Duty disponible dans Modern Warfare 3. Mais après une analyse approfondie, un joueur a révélé les taux de drop de son utilisation, et ce n’est pas très reluisant.

Utiliser la killstreak colis stratégique est toujours un coup de poker dans Call of Duty. En admettant que vous parvenez à récupérer le colis, vous ne savez jamais quelle série d’éliminations ce dernier contiendra.

Après avoir utilisé le colis stratégique 1 000 fois dans MW3, l’utilisateur Reddit ‘Alex_Nares’ a partagé ses résultats sur le subreddit du jeu. Il a détaillé le nombre de fois où il a obtenu chaque série d’éliminations à partir du colis stratégique dans un tableau, ainsi que les probabilités et les pourcentages de chance de chaque récompense.

Les résultats ont montré que la tourelle antiaérienne avait le taux de drop le plus élevé, avec 10,60 % de probabilité. En revanche, ils ont également montré des séries d’éliminations de plus grande valeur avec des probabilités beaucoup plus faibles, car à la fois l’hélicoptère d’attaque et l’avion d’assaut affichent un taux de drop de seulement 0,80 %.

En réponse à cette analyse, un utilisateur de Reddit a déclaré : “Autrement dit, ils ne valent même pas la peine d’être utilisés“, ce à quoi l’auteur a répondu : “Probablement.“

L’auteur explique que la valeur moyenne d’une série d’éliminations obtenue à partir d’un colis stratégique est de six éliminations. Puisqu’il faut cinq éliminations pour obtenir le colis en premier lieu, vous devriez obtenir un profit moyen d’une élimination. Cependant, il y a toujours la possibilité que celui-ci soit volé par un ennemi ou même par un coéquipier, ce qui signifie qu’il perd toute sa valeur.

En tenant compte de cela, la valeur du colis stratégique tombe en dessous de cette moyenne de six éliminations. Cela semble le rendre encore moins avantageux par rapport à simplement choisir une série d’éliminations qui nécessite plus de kills.

Cette analyse a conduit certains à penser que “le colis stratégique a besoin d’un petit buff des taux de drop“, car ils estiment que la probabilité de 2 sur 1000 du Mastodonte est un “taux épouvantable“.

La saison 5 est prête à introduire une multitude de nouveaux contenus et changements, mais il est très peu probable que nous voyions le colis stratégique modifié. Cela dit, avec Black Ops 6 à l’horizon, les utilisateurs de cette série d’éliminations espèrent voir des modifications.