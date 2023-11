Un joueur de MW3 affiche un bug de spawn absurde et frustrant

Si MW3 reçoit beaucoup d’éloges dans de nombreux domaines, la logique des spawns est cependant extrêmement problématique, comme l’a récemment partagé un joueur.

Alors que la bêta de MW3 a dans l’ensemble été très bien accueillie, les fans ayant adoré le retour des cartes de Modern Warfare 2 de 2009 avec de nouvelles améliorations de gameplay, différents problèmes avaient été pointés du doigt, et notamment celui des spawns.

Depuis la fin de la bêta, Sledgehammer a eu quelques semaines pour revoir son système de réapparition.

Et si les premières impressions étaient bonnes, les joueurs ont ensuite découvert à quel point les cartes Quarry, Terminal et Scrapyard étaient cassées, obligeant Sledgehammer à les retirer temporairement en Point Stratégique.

Mais récemment, un joueur a partagé son expérience dramatique avec les spawns de Modern Warfare 3.

Un joueur de MW3 réapparaît continuellement dans un véhicule

Le joueur de MW3 Sweeten16 a récemment partagé son expérience avec le système de spawn. Dans un court clip, Sweeten16 perd son duel et réapparaît dans un coin d’Underpass, et ce qui se passe ensuite est tragique, mais hilarant puisque son personnage réapparaît dans un véhicule et meurt.

Si c’est étrange de voir cela, cette situation se reproduit ensuite cinq fois de plus, ce qui en fait un cas particulier. Cela devient encore plus sauvage lorsqu’un autre joueur réapparaît au même endroit et meurt alors également en boucle.

Finalement, le problème s’est résolu de lui-même avant que Sweeten16 ait eu le temps de quitter la partie.

Bien que le joueur ait été contrarié, d’autres ont trouvé cette expérience assez drôle. Un utilisateur Reddit a répondu : “Désolé que cela t’arrive, mais c’est vraiment drôle“.

Un autre a plaisanté en disant que cela équilibrerait les parties suivantes du joueur : “Pour le côté positif, le SBMM sera beaucoup plus relax pour toi.“

D’autres ont regretté que Sledgehammer n’ait pas utilisé la même logique de spawn que dans le MW3 original. Cependant, il est impossible que cela fonctionne, comme l’a dit un joueur : “L’ancien système et ces cartes se cassent quand les gens peuvent traverser toute la carte en quelques secondes, c’est pourquoi je doute que les spawns soient corrigées dans ce jeu.“

Heureusemement, Sledgehammer est conscient des spawns bancales dans MW3, donc attendez-vous à des corrections et des mises à jour prochainement.