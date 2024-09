Le jeu CoD Future Warfare annulé est désormais jouable alors que les leaks se poursuivent

Le jeu Call of Duty: Future Warfare, abandonné par Activision, est désormais accessible au public, les fans pouvant y jouer grâce à un fichier torrent.

Au début des années 2010, après plusieurs années de développement de Guitar Hero, le studio Neversoft Entertainment a eu l’opportunité de proposer un jeu Call of Duty. Le studio a imaginé NX1, ou Future Warfare, une expérience se déroulant plusieurs décennies dans le futur.

L’article continue après la publicité

Bien que Neversoft ait créé un prototype de campagne et du contenu multijoueur, Activision a finalement décidé de mettre le projet de côté. Cependant, de nombreuses idées centrales de Future Warfare ont plus tard été intégrées dans Call of Duty: Ghosts en 2013.

L’article continue après la publicité

Depuis la fin de l’année 2023, plusieurs fuites concernant Future Warfare ont circulé, incluant des séquences de gameplay, des détails sur le mode multijoueur et un aperçu des menus du jeu.

L’article continue après la publicité

D’après le leaker Forward 2, COD: Future Warfare a “été rendu public“, permettant ainsi aux fans d’accéder à la version de la fin 2011 via un fichier torrent et un émulateur.

Au début de l’année 2024, plusieurs noms de cartes et de missions ont fait surface en ligne à travers des séquences de gameplay et des captures d’écran divulguées.

Désormais, un ensemble plus complet de cartes a vu le jour. En plus des lieux déjà révélés, comme le Complexe de Ben Laden, Neversoft avait également conçu des designs préliminaires pour des cartes intitulées Seaport, Skylab et Subyard.

L’article continue après la publicité

En rapport: Un leak révèle que Call of Duty 2024 serait un Black Ops pendant la Guerre du Golfe

L’article continue après la publicité

Le responsable du multijoueur, Brian Bright, a expliqué dans des publications sur Twitter/X que la version de décembre 2011 de Future Warfare avait permis à Neversoft Entertainment d’expérimenter la faible gravité et d’apprendre à maîtriser la technologie de Modern Warfare 2 (2009) développée par Infinity Ward.

En fin de compte, Neversoft a produit deux à trois missions de campagne et une série de contenus centrés sur le multijoueur avant qu’Activision ne décide de stopper le projet. Ainsi, les joueurs qui parviennent à accéder à ce fichier torrent ne doivent pas s’attendre à une expérience Call of Duty entièrement aboutie.

L’article continue après la publicité

Cela reste néanmoins une partie intéressante de l’histoire de la franchise, étant donné que Future Warfare fait partie d’une douzaine d’autres jeux Call of Duty annulés qui n’ont jamais vu le jour, mis à part quelques fuites et détails superficiels.

L’article continue après la publicité

Si vous êtes curieux de découvrir un fragment de ce jeu annulé, sachez que Future Warfare offre un aperçu fascinant de ce qui aurait pu être un chapitre futuriste de la série Call of Duty.