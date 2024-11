La hype Warzone n’a jamais été aussi basse avec Black Ops 6 à cause d’une seule chose

Black Ops 6 s’intègre dans Warzone à l’occasion du lancement de la saison 1 le 14 novembre, mais contrairement aux années précédentes où cette mise à jour majeure suscitait une grande hype, l’excitation est cette fois bien plus faible, et cela s’explique par une simple raison.

Chaque année, le nouveau CoD rejoint Warzone, apportant avec lui un lot de nouvelles armes, de styles de jeu, de mouvements, et plus encore. Pour les joueurs de Warzone, c’est l’un des moments les plus attendus de l’année.

Mais, cette fois-ci, il manque un élément essentiel dans l’intégration de Black Ops 6 dans le Battle Royale, et cela a sérieusement réduit l’enthousiasme des fans autour de la mise à jour de la saison 1 puisque le 14 novembre, il n’y aura pas de nouvelle grande carte, une habitude à laquelle les joueurs étaient désormais accoutumés lors des sorties récentes.

Les années précédentes, nous avons vu arriver des cartes comme Caldera, Al Mazrah, et Urzikstan avec chaque nouveau CoD. Pendant la période Cold War, nous avons même eu Rebirth Island, une carte complètement nouvelle pour un mode de jeu inédit, qui est venue enrichir Warzone alors que les joueurs adoraient encore Verdansk.

Activision

Aujourd’hui, nous savons que deux nouvelles cartes Battle Royale sont en préparation pour Warzone ainsi que la carte Area 99, mais seule cette dernière sera disponible dès le lancement et uniquement pour le mode Resurgence.

Cela pourrait encore passer si la carte actuelle, Urzikstan, était toujours amusante et innovante comme Verdansk en son temps. Cependant, le manque de mises à jour et d’améliorations apportées par les développeurs de Raven Software ces derniers mois laisse une grande partie de la communauté dans la négligence la plus totale.

De plus, Urzikstan va même revenir à sa version originale, ce qui signifie la suppression de plusieurs ajouts récents comme le Superstore, les bunkers et les améliorations de Popov Power.

Cependant, il y a tout de même quelques éléments positifs. Le mode Ranked va enfin faire son arrivée sur la grande carte dès la saison 1, un ajout que les joueurs compétitifs réclament depuis très longtemps.

Par ailleurs, nous savons que deux nouvelles grandes cartes sont dans les cartons : Verdansk, qui fera son retour au printemps 2025, et Avalon, attendue pour la fin de l’année 2025.

Mais tout cela ne change rien pour le Warzone actuel, et c’est la raison principale pour laquelle les joueurs peinent à ressentir de l’excitation pour cette nouvelle saison.