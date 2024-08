Une fuite massive de CoD révèle des plans des jeux de 2025 et 2026 et des tests de Warzone 3

Une importante fuite en provenance de la dernière mise à jour du QG de CoD a révélé des noms de code, des listes d’armes et bien plus encore concernant ce qui semble être les deux prochains jeux de la franchise. En prime, nous avons également les premières mentions de Warzone 3 ainsi que des plans futurs pour le mode DMZ.

Avec tous les titres Call of Duty désormais regroupés sous une seule application, QG de CoD (ou CoD HQ), chaque nouvelle mise à jour de l’application devient une opportunité pour les leakers de se retrousser les manches et d’explorer les lignes de code cachées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et cette fois-ci, après une mise à jour à la fin du mois d’août 2024, les fuites les plus prolifiques de CoD ont mis au jour certaines des premières mentions de ce qui semble être les deux prochains volets de la franchise. Après la sortie de Black Ops 6 le 25 octobre 2024, des leakers affirment que nous pouvons nous attendre à Modern Warfare 4 et Black Ops 7, bien que l’ordre de sortie reste un sujet de débat.

L’article continue après la publicité

Plusieurs noms de code ont été découverts dans la dernière mise à jour du QG de CoD. “Sat”, abréviation de Saturne, est le nom de code de l’un des jeux, tandis que Rex et Rap sont les noms de code de deux autres titres. Avec des chaînes de données révélant tout, des noms d’armes aux fonctionnalités associées pour les deux premiers jeux, les leakers ont commencé à établir des liens des années avant la sortie de ces opus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien entendu, étant donné qu’il s’agit d’une phase très précoce du développement, il faut prendre ces informations avec d’immenses pincettes. Les plans peuvent et changent souvent au cours du cycle de développement d’un jeu, il est donc tout à fait possible que ces informations soient erronées ou même déjà dépassées.

Cependant, si ces premières informations s’avèrent exactes, les leakers affirment que Saturne serait en fait Black Ops 7, tandis que Rex serait Modern Warfare 4. Accompagnant le titre de 2026, prétendument dirigé par Infinity Ward, qui se trouve ce qui est actuellement appelé en interne Warzone 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Warzone 2 ait finalement été abandonné et que la série soit revenue à son titre original, simplement Warzone, il semble que ce nom de code soit utilisé pour signifier le troisième grand relancement du Battle Royale. Cela pourrait indiquer de nouveaux modes, cartes, fonctionnalités, mécaniques, et bien plus encore, à l’image de ce que nous avons vu lors du passage de Warzone à Warzone 2.

Comme précisé sur X (anciennement Twitter), un leaker a confirmé que Warzone 2 reste le nom interne utilisé pour la version actuelle de Warzone.

L’article continue après la publicité

De plus, des lignes de code font également référence au mode DMZ dans le cadre du projet Rex. Il semblerait logique que cela soit lié à Modern Warfare 4, puisque le mode DMZ était un projet d’Infinity Ward de bout en bout.

L’article continue après la publicité

Bien que DMZ ait attiré une partie du public, il n’a jamais atteint l’impact de Warzone sur le genre Battle Royale. Quoi qu’il en soit, si ces informations sont correctes, il semble que des tests précoces soient déjà en cours pour une nouvelle itération du mode DMZ, qui devrait voir le jour d’ici deux ans.

L’article continue après la publicité

Encore une fois, le développement de tous ces futurs jeux est encore à un stade précoce au moment de l’écriture de cet article, donc les plans, même les mieux élaborés, peuvent toujours être bouleversés.

L’article continue après la publicité

Restez toutefois assurés que nous vous tiendrons informés de toutes les dernières informations une fois que Black Ops 6 sera derrière nous et que les fans se tourneront, comme à leur habitude, vers la prochaine sortie.