Une fuite majeure de Black Ops 6 révèle le retour des cartes préférées des fans

Une énorme fuite de contenu en développement pour Call of Duty: Black Ops 6 a révélé plusieurs cartes emblématiques qui pourraient revenir dans la série. Parmi ces cartes, on trouve Firing Range et Nuketown.

Bien que la décision de MW3 d’intégrer toutes ses cartes de lancement issues des jeux précédents ait suscité des avis mitigés à l’époque, le fait est que les cartes classiques de CoD ont une place spéciale dans le cœur des fans inconditionnels.

Ceux qui jouent à Call of Duty depuis plus d’une décennie adorent revoir les anciens contenus, et Black Ops 6 semble suivre la même voie en ce qui concerne les cartes.

Un leaker a révélé plusieurs images des cartes actuellement en développement, images qui ont depuis été retirées.

Cependant, cela ne signifie pas que les cartes classiques de CoD ne reviendront pas. En fait, les noms de certaines cartes potentielles sont encore cachés dans les fichiers, car le contenu est toujours en développement.

En parcourant la liste des fichiers, on retrouve quelques noms familiers, dont certains ne sont pas évidents à première vue.

Le premier rappel est Vorkuta, une prison dont vous avez aidé Viktor Reznov à s’évader dans Black Ops 1. La confirmation de Vorkuta en tant que lieu de carte n’est pas seulement un grand rappel pour la série, mais a également des implications pour l’histoire de Black Ops 6 dans son ensemble.

Hacienda reviendra de Black Ops 4 en tant que l’une des cartes les plus appréciées de cet opus, bien que les fans réclament toujours Contraband.

Pendant ce temps, Nuketown et Firing Range figurent parmi les cartes nostalgiques, puisqu’elles ont été présentes dans plusieurs titres de CoD depuis leur première apparition dans Black Ops 1.

Il est également possible que le fichier nommé “socotra2” soit un clin d’œil à Socotra, l’île où se trouvait la carte Yemen de Black Ops 2.

Cela dit, ces noms de fichiers proviennent de données extraites et ne constituent pas une liste finale de cartes. Il est possible que certaines de ces cartes ne soient pas incluses dans le jeu final.

