Fuite de la jaquette de Modern Warfare 3 : le logo dévoilé

Une nouvelle fuite semble avoir dévoilé la jaquette officielle de Modern Warfare 3, alors qu’une révélation officielle semble être prévue dans un event Modern Warfare 2 et Warzone.

La Saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone a apporté beaucoup de contenu au jeu, comme de nouveaux opérateurs, des armes, des modes, et plus encore.

Mais comme cela a été le cas avec les dernières mises à jour, des fichiers issus de la version PC ont rapidement émergé après le lancement de la nouvelle Saison, permettant aux joueurs de prendre un peu d’avance sur les révélations officielles d’Activision.

L’article continue après la publicité

Ce qui semble être la jaquette de Modern Warfare 3 a fuité, confirmant certains détails du prochain opus de Call of Duty, apparemment dirigé par Sledgehammer Games. Voici un premier aperçu de la jaquette de Modern Warfare 3.

Le premier élément qui saute aux yeux est que les images qui ont fuité révèlent un possible changement de palette de couleurs pour Modern Warfare 3. Pour la première fois, le vert classique de Modern Warfare pourrait être remplacé par du rouge.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De plus, les jaquettes présentent des visages familiers de la franchise Call of Duty, dont le personnage bien connu Cpt. Price, interprété par Barry Sloane. L’acteur reprendrait une fois de plus le rôle qu’il a déjà endossé avec le reboot de Modern Warfare en 2019.

L’article continue après la publicité

Derrière Price, nous apercevons ce qui ressemble à Vladimir Makarov, l’antagoniste principal et le méchant légendaire de CoD. On dirait qu’il est prêt à faire un retour officiel dans le reboot, après de petits teasers dans la Campagne et les Raids Multijoueurs.

En ce qui concerne la révélation officielle de ce nouvel opus, il ne faudra probablement pas attendre bien longtemps. En effet, un événement dans Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 est attendu dès le mois d’août 2023.

Selon certaines fuites, cet événement serait directement lié à l’intrigue de Modern Warfare 2 et de sa suite Modern Warfare 3, où les joueurs rejoindraient les rangs de la Shadow Company pour affronter les forces de Konni et sécuriser la menace d’arme chimique avant qu’il ne soit trop tard.