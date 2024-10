Une fuite de Call of Duty 2025 révèle une mécanique de wall jump, le retour d’Uplink et plus

Avant même que Black Ops 6 n’arrive sur les étagères, des fuites ont révélé des informations sur le multijoueur, le mode Zombies et la campagne de Call of Duty 2025.

À une semaine du lancement très attendu de BO6, les joueurs ont déjà une bonne idée de ce qui les attend. Treyarch a d’ores et déjà dévoilé toutes les cartes multijoueur, un aperçu du mode Zombies, ainsi qu’un avant-goût de la manière dont la campagne s’inscrit dans la chronologie des Black Ops.

Pourtant, avant même d’essayer tout cela, les joueurs se tournent déjà vers ce qui se profile à l’horizon. Les premiers rapports suggèrent que Call of Duty 2025 sera une suite de Black Ops 2, se déroulant dans un futur légèrement avancé, autour de 2035.

Cela en ferait le premier Call of Duty futuriste depuis Black Ops 4 en 2018. Et tout comme MW3 a remasterisé des cartes emblématiques de MW2, CoD 2025 devrait proposer des cartes remastérisées de BO2.

Le leaker FumoLeaks a publié sur Twitter/X un énorme fil de discussion couvrant les changements apportés à CoD 2025. Tout d’abord, le multijoueur proposerait le retour de cartes et de modes classiques de la franchise Black Ops, y compris Uplink, Confrontation et Escarmouche. De plus, le nouveau système de mouvement, baptisé Omnimovement, serait revisité pour inclure une mécanique de saut de mur.

Le multijoueur introduirait également le retour des boucliers humains, mais avec une nouvelle fonctionnalité permettant d’y coller des grenades ou de lancer des corps sur les ennemis.

En ce qui concerne le mode Zombies, celui-ci serait à nouveau basé sur un système de manches, et le jeu inclurait l’une des plus grandes cartes de l’histoire de la franchise, avec un système de transport similaire à la carte emblématique TranZit.

De plus, le mode Zombies offrirait un mode à huit joueurs et un mode classique où les joueurs ne commenceraient qu’avec un pistolet. Enfin, des modes comme Outbreak et MWZ auraient apparemment été mis de côté au profit de contenus plus centrés sur les manches, en réponse aux retours de la communauté.

Pour compléter le tout, la campagne se déroulerait dans l’univers de Black Ops en 2035. Le protagoniste de l’histoire serait, selon les rumeurs, David Mason, le personnage principal de Black Ops 2.

Mais avant d’aller trop loin dans les spéculations, n’oubliez pas de consulter tout ce que vous devez savoir sur BO6.