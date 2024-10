Une fuite de CoD 2025 Zombies tease le retour de persos et d’une map rappelant Tranzit

Les personnages originaux du mode Zombies de Call of Duty pourraient bien faire leur retour dans CoD 2025 et l’attente ne devrait pas être trop longue.

Quand le mode Zombies de CoD a gagné en popularité dans World at War, les fans disposaient de quatre cartes simples : Nacht Der Untoten, Shi No Numa, Verruckt et Der Riese. Le but du jeu était de survivre le plus longtemps possible, et les easter eggs se limitaient à des chansons.

Le quatuor d’origine composé de Tank Dempsey, Nikolai, Takeo et Richtofen a parcouru un sacré chemin depuis. Entre les multiples easter eggs à résoudre, les boss à vaincre et les nouvelles armes miracles à collecter, ils ont vécu de nombreuses aventures.

À plusieurs reprises, cette équipe originale a cédé la place à des personnages spéciaux, comme ceux de Mob of the Dead, Buried et Tranzit. Black Ops 6 a également introduit de nouveaux personnages, et bien que les fans apprécient cette nouvelle configuration, il reste toujours une place pour le retour des histoires originales.

D’après Tom Henderson d’Insider Gaming, cela pourrait bien se concrétiser l’an prochain à l’occasion du prochain Call of Duty. Selon le rapport de Henderson, les joueurs qui ont testé le mode Zombies avant le lancement de Black Ops 6 ont découvert que l’équipe OG ferait son retour sous une nouvelle forme, différente de celle des chronologies Ultimis ou Primis.

Activision

En plus de cela, une carte “inspirée de Tranzit” avec un système de déplacement pour les joueurs serait également en développement. Ce système pourrait être le bus de Tranzit, les téléporteurs de Der Riese, ou même un téléphérique.

On parle aussi de plusieurs nouvelles cartes qui seront ajoutées au cours de l’année. À l’origine, il était question de six cartes. Cependant, on ne sait pas encore si ce nombre a été modifié depuis les premiers tests.

Le retour de l’équipe OG pourrait toutefois déplaire à certains joueurs, pour qui leur histoire était terminée. “Ça ruine complètement l’histoire originale, incroyable“, a déclaré un joueur. “Ça semble vraiment étrange“, a commenté un autre.