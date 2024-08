Une fuite de Black Ops 6 annonce le retour d’une arme détestée des joueurs Warzone

Une série de fuites de Black Ops 6 laisse présager le retour de l’une des armes les plus puissantes et frustrantes de l’histoire de Warzone.

Warzone a évolué à travers cinq titres différents de Call of Duty, introduisant de nouveaux styles de mouvement, armes, cartes et plus encore, chaque année intégrant le dernier jeu dans le Battle Royale.

Avec ces changements viennent différentes métas, mais peu d’entre elles ont causé autant de frustrations que celle du DMR. Certains joueurs avaient même surnommé le jeu “DMRZone” lorsque ce fusil semi-automatique semait le chaos sur Verdansk, les joueurs étant abattus en un temps record à toutes distances.

Cependant, Treyarch semble motivé à l’idée de réintroduire le DMR dans Black Ops 6, ce qui va sûrement effrayer les joueurs de Warzone. Comme le montre un clip divulgué le 4 août, le DM-10 ressemble à une réincarnation de la terrifiante arme de Cold War, et semble tout aussi puissant.

La carte jouée ne semble pas être un remake. Appelée Stakeout, elle se déroule dans une maison que les joueurs peuvent traverser, contrairement aux cartes plus ouvertes auxquelles les joueurs de Call of Duty sont habitués.

Évidemment, beaucoup de choses peuvent changer avant le lancement du jeu le 25 octobre. Des éléments peuvent être ajoutés et supprimés, les armes peuvent être rééquilibrées, les cartes ajustées, et plus encore.

De plus, peu de choses ont été dites sur l’apparence de Warzone après l’intégration de Black Ops 6, donc des précautions pourraient être prises pour éviter une nouvelle situation de “DMRZone”.

La bêta de BO6 commence le vendredi 30 août sur toutes les plateformes pour ceux qui ont précommandé le jeu. Les autres devront attendre une semaine de plus, soit jusqu’au 6 septembre, pour accéder à la bêta ouverte.

Ce sera alors votre première chance d’essayer une version limitée de Black Ops 6, avec, peut-être, le DM-10.