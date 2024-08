La fuite d’un atout “wall hack” sur Black Ops 6 divise les joueurs

Un des atouts de Black Ops 6 pourrait permettre aux joueurs de voir les ennemis à travers les murs, selon une rumeur, et la communauté ne sait pas vraiment comment réagir face à cette information.

Dans BO6, si vous équipez tous les atouts de la même couleur, vous débloquez alors une spécialité. CharlieIntel a partagé une fuite révélant les effets de chaque couleur.

L’atout rouge confère un bonus temporaire de vitesse de déplacement et de régénération de santé après avoir éliminé un ennemi. Pour les atouts verts, les joueurs gagnent un bonus de score pour les objectifs, déploient plus rapidement les équipements et les améliorations de combat se rechargent plus vite. Enfin, la spécialité de l’atout bleu permet de voir les ennemis à travers les murs pendant un court laps de temps après la réapparition, d’éviter de laisser des crânes de mort après avoir tué des ennemis, et un indicateur HUD clignote lorsqu’un ennemi est en dehors de votre champ de vision.

Parmi ces trois options, les utilisateurs craignent que l’atout bleu soit trop puissant et remettent en question la nécessité d’un tel système.

“Je n’aime pas l’idée d’avoir un “wall hack”. Même si c’est juste après une réapparition“, a argumenté un joueur.

En réponse, certains ont suggéré que Treyarch pourrait équilibrer la situation en plaçant des atouts attractifs dans d’autres couleurs, rendant ainsi la spécialité bleue moins commune. Cela dit, des doutes persistent quant à l’efficacité de ce système.

Il n’est pas encore clair combien d’atouts les joueurs doivent équiper pour obtenir le bonus, ni quels atouts se trouvent dans quelle catégorie.

Un autre commentateur a ajouté : “C’est un système terrible. Vous êtes obligé de choisir des atouts de la même couleur, sinon vous ratez des compétences cruciales. N’ont-ils pas réfléchi à ça ?“

Malgré les critiques, certains restent prudemment optimistes quant à la capacité de Treyarch à implémenter ce nouveau format d’atouts avec succès.

En rapport: La dernière MAJ de MW3 a totalement cassé le mode Ranked

“C’est en fait une addition intéressante“, a affirmé un troisième utilisateur.

Activision prévoit de révéler plus d’informations sur le multijoueur lors de l’événement Call of Duty: Next le 28 août. Deux jours plus tard, les joueurs pourront découvrir le jeu en avant-première à l’occasion de la bêta multijoueur.