Fortnite OG pourrait tuer Warzone si CoD ne corrige pas rapidement ces problèmes

Alors que Fortnite OG revient le vendredi 6 décembre, Warzone doit impérativement apporter des changements radicaux à plusieurs niveaux ou sinon, il risque de se faire écraser par le véritable titan du genre battle royale.

Depuis son lancement en mars 2020, Warzone s’est imposé comme l’un des deux meilleurs battle royale, aux côtés de Fortnite, avec une légère concurrence d’Apex Legends. Cependant, après la sortie de la Saison 1 de Black Ops 6, une nouvelle dynamique semble émerger, et Warzone n’a jamais été aussi vulnérable.

Comme lorsque Apex Legends a secoué l’industrie en février 2019, Fortnite doit maintenant répondre aux attentes croissantes de joueurs frustrés par Warzone. Apex avait alors introduit des fonctionnalités comme le système de ping, le van de réanimation, et les zones de loot chaudes, que Fortnite a rapidement adoptées pour se maintenir au sommet.

Aujourd’hui, Warzone fait face à des défis similaires. Les joueurs sont frustrés par les problèmes croissants, et le timing ne pourrait pas être pire, car alors que la Saison 1 Rechargée arrive le 5 décembre, un jour plus tard, Fortnite relance sa carte originale comme au premier jour.

Et c’est pour cette raison que Warzone doit réagir. Voici les problèmes que les développeurs doivent impérativement résoudre selon nous, sous peine de laisser Fortnite redevenir le roi incontesté.

Les serveurs, la plus grande frustration des joueurs

Depuis des années, les joueurs de Call of Duty se plaignent des serveurs 20hz, responsables de problèmes de désynchronisation et de hit reg parfois aléatoire. Cependant, ces frustrations ont atteint un point critique dans Warzone. Les joueurs, créateurs de contenu et streamers célèbres n’hésitent plus à dénoncer ces problèmes sur les réseaux sociaux.

Un exemple flagrant vient de HusKerrs, qui a publié des clips montrant ses tirs clairement alignés, mais aucun ne s’enregistre correctement. Il a même souligné que son XM4 possède une vitesse de balle de 1080 m/s, rendant les discussions sur le hitscan caduques. Les développeurs ont répondu en affirmant qu’il s’agissait d’un problème d’effets visuels, mais cette déclaration a été perçue comme une tentative de minimiser le problème, provoquant une indignation générale parmi les joueurs.

Ce manque de considération a exaspéré les fans les plus fidèles, ceux qui ont déjà enduré les bugs, les tricheurs et autres défauts du jeu. Avec le retour nostalgique de Fortnite OG, beaucoup de ces joueurs pourraient rapidement sauter vers une nouvelle expérience plus satisfaisante.

La triche, un problème chronique

Warzone a toujours souffert d’un problème de triche massif, et la situation s’est encore aggravée depuis l’intégration de Black Ops 6. Malgré une vague de bannissements de 19 000 tricheurs, l’impact semble presque insignifiant. À titre de comparaison, Fortnite, avec une base de joueurs encore plus grande, n’a jamais connu un tel niveau de triche.

Le logiciel anti-triche Ricochet se révèle plus qu’insuffisant, et Activision, malgré ses revenus astronomiques, continue d’ignorer ce problème. Ce fléau touche tout le monde : des streamers professionnels aux joueurs occasionnels qui souhaitent simplement jouer quelques heures après une journée de travail. C’est une problématique globale qui exige une solution immédiate.

Fortnite, lui, ne tolère pas ce genre de problème.

Une méta stagnante, les snipers dominent le jeu

Activision

Le problème des snipers dans Warzone est récurrent, mais il est à nouveau au centre des critiques. Sur chaque carte, on voit des Kar98 briller depuis les toits, rendant les combats prévisibles et monotones. En début d’année, des voix s’étaient déjà élevées pour demander une refonte de cette méta, arguant que les snipers doivent avoir des contreparties significatives. Leur efficacité actuelle, avec des tirs mortels en un coup, de l’aide à la visée et une polyvalence excessive grâce à l’atout Surarmement déséquilibre le gameplay.

Cette méta punit les joueurs qui tentent de se déplacer ou d’adopter un jeu agressif, rendant l’expérience frustrante. Ce problème pourrait suffire à détourner les joueurs vers Fortnite, où le gameplay est plus équilibré et dynamique.

En contraste, Fortnite OG revient avec la promesse de ramener les joueurs à leurs premières Victoires Royales sur la carte originale. Imaginez-vous : plus de frustrations liées au hit reg, plus de tricheurs omniprésents, et un gameplay équilibré qui privilégie la créativité et l’amusement.

Le choix semble évident pour de nombreux joueurs. Warzone peut encore se rattraper, mais il devra rapidement corriger ces problèmes s’il veut empêcher Fortnite de reprendre la place de numéro un incontesté des battle royale.